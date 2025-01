Show gratuito ‘Parlendas’ encerra festival neste domingo

Apresentação no último dia da 19ª edição do ‘Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato’ será no Centro Cultural Sesi Rio Preto.

O show gratuito “Parlendas”, do grupo Relicário de Canções, de São José do Rio Preto/SP, encerra neste domingo (19.jan), às 15h, a programação da 19ª edição do “Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato”. A apresentação será no Centro Cultural Sesi Rio Preto, que fica na Av. Duque de Caxias, nº 4.656, Jardim dos Seixas. Os ingressos gratuitos serão disponibilizados a partir das 14h, no próprio Sesi.

A apresentação traz uma seleção de músicas infantis clássicas, como “O Pato”, “Ciranda Cirandinha” e “A Dona Aranha”, apresentadas com novos e criativos arranjos. A proposta é despertar nas crianças um interesse renovado por essas melodias e versos tão familiares, de forma lúdica e envolvente. Ao resgatar e transformar esses tesouros do imaginário popular, o espetáculo contribui para a preservação e transmissão cultural transgeracional, enriquecendo o repertório das novas gerações.

A 19ª edição do “Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato” é uma realização da Cia. Fábrica de Sonhos e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo, com produção do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e apoio do Sesi/SP.

Considerado um dos maiores eventos culturais voltados à promoção e ao debate em torno do teatro feito para crianças no Brasil, a 19ª edição do festival tem como objetivo oferecer uma programação com acessibilidade para todos os públicos, inclusive pessoas com deficiências visuais e auditivas. Para isso, os espetáculos contam com intérprete de libras e audiodescrição. As atividades formativas estão sendo realizadas no formato podcast, com retransmissão online e ao vivo pelo Youtube e Instagram da Cia. Fábrica de Sonhos. Essas atividades formativas também contam com interpretação em libras.

