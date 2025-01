Polícia Militar captura dois procurados pela Justiça  

Ações ocorreram em diversos pontos de Fernandópolis/SP.

Uma ação da Polícia Militar prendeu dois homens com mandados de prisão em aberto na noite de quinta-feira (16.jan), em Fernandópolis/SP. As prisões ocorreram em diferentes pontos da cidade, demonstrando a eficiência das equipes policiais na localização de foragidos da Justiça.

De acordo com o apurado, no primeiro caso, pela Rua Osvaldo Cruz, T.H.deM., foi localizado e detido. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Após ser conduzido à delegacia, o delegado Dr. Vinícius Oliveira dos Anjos homologou a prisão.

Já no segundo caso, pela Rua Helena Camplesi, no Jardim Rio Grande, F.S.R., que era procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso e cumprirá pena de 10 anos e 8 meses em regime fechado. Ele é funcionário público municipal.

Segundo a corporação, as prisões foram realizadas após um intenso trabalho de investigação da Polícia Militar, que contou com o apoio da equipe da Central de Operações. As equipes policiais demonstraram grande agilidade e profissionalismo ao cumprir os mandados de prisão, garantindo a segurança da população.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3