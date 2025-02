Sem Bala, CAV recebe o líder XV de Piracicaba pelo Paulistão A2 

Duelo válido pela 10ª rodada do estadual ocorre neste sábado (15), às 18h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense encerrou nesta sexta-feira (14.fev) a preparação para o duelo contra o XV de Piracicaba neste sábado (15), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. A partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 de 2025.

A Pantera Alvinegra vem de empate na Toca por 1 a 1, diante do Juventus/SP, na última quarta-feira. Na oportunidade, Jefinho abriu o placar para o CAV nos acréscimos do primeiro tempo e o Moleque Travesso igualou o marcador aos 42 da etapa complementar.

De olho no líder da competição, a comissão técnica comandada por Rogério Corrêa não terá à disposição um único jogador, o atacante Vinícius Bala, que saiu lesionado no primeiro tempo da última rodada e segue sob os cuidados do departamento médico alvinegro. O jogador deixou o gramado no carrinho, com a mão na parte posterior da coxa direita e deixou a torcida apreensiva.

Segundo o apurado pelo Diário, o atleta realizou exames de imagem que inicialmente não detectou lesão grave, porém passará por nova avaliação: “O atleta sentiu um desconforto no movimento de arranque e fica de fora, não será relacionado para esse jogo. Ele vem evoluindo bem aos tratamentos, já apresenta uma melhora muito significativa, mas não estará pronto para o jogo deste final de semana”, explicou o fisioterapeuta do CAV, Victor Feitosa.

“Quanto ao tempo de retorno, ele provavelmente passará por novo exame de imagem hoje, até para vermos melhor essa evolução, precisarmos melhor o tempo de retorno, mas, neste momento trabalhamos com um tempo de sete a dez dias. Claro que sem pressa, respeitando o processo do atleta, até para que nós não tomemos decisões equivocadas, então, é um prazo, mas não é uma regra”, concluiu.

O Votuporanguense aparece embolado no grupo intermediário em 10º na tabela com doze pontos conquistados, assim como: Ferroviária (9ª) e Capivariano (8º) – primeiro dentro da zona de classificação – o disputado G-8.

Para comandar CAV x XV de Piracicaba neste sábado, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos que será auxiliado por Diego Morelli de Oliveira e Alexandre Nascimento da Silva. Já o 4º árbitro será Caio Carvalho Pereira e Renato Durval do Carmo atuará como analista de vídeo.

XV de Piracicaba vem de empate e o CAV pode tirá-lo do topo

O líder XV de Piracicaba vem de empate sem gols contra o São Bento, o 15º e penúltimo colocado na tabela, na noite da última no Barão da Serra Negra. Com o resultado, o Nhô Quim adiou a classificação antecipada ao mata-mata, mas manteve a liderança da competição – agora com 20 pontos, um de vantagem para o Primavera.

No entanto, um tropeço na Toca da Pantera pode custar o status de líder, caso o vice-líder Primavera não tome conhecimento do 6º colocado e vença o Taubaté em duelo que será disputado também neste sábado, porém, horas antes, às 15h, no Estádio Ítalo Limongi.

Ingressos

De olho neste duelo, visando a continuidade da sequência sem derrotas e uma possível vaga no G-8 do estadual, o CAV está com ingressos à venda:

Setor 1 (Arquibancada Coberta): R$ 30,00

Setor 2 (Arquibancada Descoberta): R $ 15,00

Setor 3 (Visitante): R$ 15,00

Os torcedores podem ainda adquirir os ingressos antecipadamente, evitando longas filas nas bilheterias da Toca da Pantera, em pontos de venda como: Polizeli Parafusos; Escapin Celulares; Loja do CAV (Arena Plínio Marin); Bar Seu Caneco; além do site Guichê Web.