339 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio participam nesta terça-feira das provas do Saresp

Avaliação complementar vai apoiar a Seduc-SP e as escolas da rede no monitoramento da aprendizagem e níveis de proficiência do último ciclo da educação básica.

Mais de 339 mil estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio em escolas da rede estadual participam nesta terça-feira (23.jun) do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). No formato elaborado para a última etapa da educação básica, a prova vai mensurar a aprendizagem dos alunos nos componentes de língua portuguesa e matemática. Os resultados serão divulgados já no início do segundo semestre, em agosto.

Além de apoiar o planejamento pedagógico das escolas, os dados extraídos da avaliação serão utilizados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para comparação entre as edições da prova e a construção de uma nova série histórica do ciclo. O Provão Paulista Seriado, por sua vez, previsto neste ano para novembro, segue como principal instrumento de acesso dos alunos da rede pública ao ensino superior.

“O modelo da prova do Saresp é o da teoria da resposta ao item (TRI), mesmo parâmetro do Saresp dos anos iniciais [2º e 5º anos] e anos finais [6º ao 9º anos]. Dessa forma, será também possível classificar os estudantes por nível de proficiência — abaixo do básico, básico, adequado e avançado —, informação muito importante para monitoramento e ações de recuperação da aprendizagem”, explica o secretário da Educação, Renato Feder.

Serão 48 questões de múltipla escolha — 24 de língua portuguesa e 24 de matemática — definidas de acordo com o conteúdo programático do Currículo Paulista para a 1ª, 2ª e 3ª série. A prova é digital e deve ser feita no mesmo turno em que o aluno está matriculado (manhã, tarde ou noite). As escolas poderão utilizar os resultados do Saresp e da Prova Paulista do 2º bimestre, aplicada na semana passada, para compor as notas do bimestre.

46 mil vagas via Provão Paulista Seriado

Em 2023, o governo de São Paulo, de maneira inédita na educação pública, instituiu o Provão Paulista Seriado. A iniciativa permite o acesso de estudantes às principais instituições de ensino superior do país. Desde então, foram abertas mais de 46 mil vagas na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na Universidade Estadual Paulista (Unesp), na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e nas Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs).

Por se tratar de um formato seriado, o candidato tem o desempenho avaliado ao longo de todo o ciclo do Ensino Médio. Na 3ª série, além das disciplinas do Currículo Paulista, os estudantes são submetidos a uma prova de redação.

Os resultados do Saresp da 3ª série não serão utilizados para o cálculo do bônus de professores e profissionais da educação de 2027. O Provão continua como referencial para o Ensino Médio.