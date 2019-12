Secretario garante início das obras das pontes da SP 461 no começo de 2020

Na visita que fez a Votuporanga neste sábado (7/12), o Secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Octaviano, participou de um encontro com prefeitos, secretários, e vereadores, na Câmara Municipal de Votuporanga antes, porém realizou visitas técnicas no trevo de acesso a Parisi e na ponte quebrada da SP 461

Durante o encontro, ocorrido na Câmara na manha de ontem, entre vários assuntos, o secretário falou sobre o estudo da nova matriz de logística no Estado de São Paulo, que prevê melhor integração da rede rodoviária, criando corredores logísticos e favorecendo o trânsito de cargas.

João Octaviano falou também sobre o programa, o Novas Vicinais, que irá recuperar estradas sob responsabilidade das prefeituras. O programa garante investimento em vias consideradas fundamentais ao escoamento da produção agropecuária e diversas cidades da região serão beneficiadas.

Mais cedo porém, às 9h30, João Octaviano realizou uma visita técnica à obra das pontes na SP461 (Rod. Péricles Beline) e no trevo de acesso a Parisi, palco de tragédias nos últimos meses.

No local, o secretario citou que hoje Votuporanga precisa com urgência desta obra (ponte quebrada), principalmente pela escoação da produção agrícola. “O DER já está trabalhando nisso, a licitação já está em andamento e nós vamos rapidamente no inicio deste ano iniciar a obra. Na sequencia virá a obra de drenagem que está sendo discutida aqui com o deputado Carlão Pignatari e com o prefeito João Dado. Nós estamos trabalhando aqui, para em conjunto encontrar essas soluções e rapidamente retomar a capacidade da rodovia aqui na região”, disse Octaviano e reforçou. “Agora depende apenas do processo licitatório para que a obra comece o mais rápido possível dentro das normas técnicas”.

Em relação às vicinais, assunto que o trouxe a Votuporanga para reunião com prefeitos. “As vicinais elas constituem um grande projeto, governador João Dória determinou, desde a campanha, o projeto “Mais Vicinais”. Nós estamos discutindo com todos os prefeitos, em todas as regiões do estado, quais são essas vicinais. O vice governador Rodrigo Garcia conseguiu junto ao Banco Sul Americano de Desenvolvimento, uma linha de U$500 mi para investir nas vicinais. Estamos aguardando a aprovação em Brasília e isso aprovado nós vamos fechar com os prefeitos e bater quais são as prioridades confirmadas e aí é convenio e obra”, afirmou o secretário.

O deputado Carlão disse que o secretário Octaviano é uma pessoa trabalha muito. Hoje (ontem) tem uma reunião em Votuporanga, amanhã em Catanduva, depois Rio Preto. “Ele vai ficar na região este fim de semana entendendo as demandas de cada município. O João é um cara que trabalha principalmente para melhorar a vida das outras pessoas que moram aqui no Estado de São Paulo”.

Carlão ainda comentou: “Votuporanga não tem só a ponte pra arrumar, tem o trevo de Parisi que precisamos de uma solução, a nossa terceira faixa, até Nhandeara, para que o usuário tenha trafegabilidade com mais segurança, nesta pista que é de extrema importância para essa região toda”.

Dentre as reinvindicações do prefeito João Dado consta ainda o acesso da SP 461 a vicinal que liga Votuporanga a Valentim Gentil e o velho problema da ponte quebrada. Dado disse ao secretario que as reformas das pontes são de responsabilidades do município e do Estado. “A nossa parte da obra nós cumprimos agora é a vez do Estado fazer a sua”, cobrou.

Quanto o acesso da Péricles a vicinal de Valentim, Dado afirmou que a Cetesb não permite que se mexa naquele trecho sem um amplo estudo do local. O prefeito incluiu esse projeto também na lista que foi entregue ao secretario ontem.

“Nesta manhã de sábado, recebemos em nosso Município, o Secretário de Estado de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, que veio acompanhado do Deputado Estadual Carlão Pignatari, e nos trouxe notícias positivas importantes. O trevo de Parisi terá uma rotatória definida com padrão melhor e mais seguro, eliminando o cruzamento em nível e garantindo mais segurança aos motoristas que trafegam pelo trecho. Aproveitamos a visita do Secretário e solicitamos também outras melhorias na Rodovia Péricles Bellini como acessos ao 6° Distrito Empresarial e à Vila Carvalho, além da duplicação da Rodovia no trecho entre a Rodovia Euclides da Cunha e o trevo de Parisi e a interligação da Estrada Vicinal Nelson Bolotário à Rodovia Péricles Bellini. Também protocolamos ofício requerendo novas alças de acesso nos dois sentidos da Rodovia Euclides da Cunha (na altura do km 519 – perto do viaduto do Vilar) e execução de terceira faixa da Avenida Nasser Marão, a marginal da Rodovia Euclides da Cunha. Agradeço a presença do nosso Presidente da Câmara Meidão, que reforçou os pedidos junto conosco e contamos com a ajuda do nosso Governador João Doria para liberação dos recursos”.