Motorista de caminhonete atropela motociclista e foge após deixar a esposa no local do acidente em Rio Preto; vítima morreu 

Acidente aconteceu na Avenida Ernani Pires Domingues. Cleison dos Santos Filho, de 35 anos, morreu dentro da ambulância de resgate. Mulher contou à polícia que o marido ingeriu bebida alcoólica. Ocorrência foi registrada como homicídio culposo, fuga do local do acidente e omissão de socorro.

Um motociclista de 35 anos morreu atropelado por uma caminhonete Ram 3500 na Avenida Ernani Pires Domingues, em São José do Rio Preto/SP, na noite de quarta-feira (19.jun). Conforme o boletim de ocorrência, o motorista fugiu após deixar a esposa no local do acidente.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, de 53 anos, fez uma conversão na via, quando atingiu o pedreiro Cleison dos Santos Filho, que seguia de moto no mesmo sentido. A vítima morreu dentro da ambulância de resgate.

O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima e não foi localizado até a última atualização desta reportagem. A esposa dele, de 50 anos, que também estava na caminhonete, foi deixada por ele na via. À polícia, a mulher relatou que o companheiro ingeriu bebida alcoólica.

A perícia foi acionada e a motocicleta apreendida. O corpo de Cleison foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção do veículo automotor, fuga do local do acidente e omissão de socorro.