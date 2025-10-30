Projeto Mudas do Conhecimento incentiva leitura e uso consciente de plantas medicinais

Ação interdisciplinar une Agronomia, Nutrição e Farmácia durante a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca.

Durante a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, celebrada entre os dias 27 de outubro e 3 de novembro, a Unifev promoverá a ação “Mudas do Conhecimento: Sabores, Saberes e Saúde”, uma atividade de extensão que integra os cursos de Engenharia Agronômica, Nutrição e Farmácia.

A iniciativa tem como proposta estimular a leitura e o uso consciente de plantas medicinais e aromáticas, unindo saberes científicos e populares. Ao retirar um livro nas bibliotecas da Cidade Universitária e do Centro, os leitores receberão um kit educativo contendo uma muda de planta e um material informativo interdisciplinar, elaborado pelos alunos e docentes dos cursos participantes.

Cada material trará informações sobre cultivo e manejo das espécies (Agronomia), receitas e usos culinários e nutricionais (Nutrição), além de propriedades medicinais, indicações terapêuticas e cuidados de consumo (Farmácia). As espécies produzidas incluem camomila, erva-doce, alecrim, hortelã, boldo, ora-pro-nóbis, entre outras.

Coordenado pela bibliotecária Marcia Faria Cavalcante, o projeto conta com a participação dos coordenadores Profa. Ma. Mariane Barbará Zanini, da Agronomia, que ressalta que “nosso objetivo é mostrar que a agricultura também se conecta à saúde e ao conhecimento”; Profa. Dra. Letícia Barufi, da Nutrição, que comenta que “queremos incentivar hábitos saudáveis e a valorização da alimentação natural”; e Prof. Dr. Roberto C. Grassi Malta, da Farmácia, que destaca que “é uma oportunidade de conscientizar sobre o uso seguro e responsável das plantas medicinais”.

Segundo Marcia, o projeto é uma oportunidade de aproximar a comunidade acadêmica da leitura e dos saberes sobre a natureza. “Queremos transformar o ato de pegar um livro emprestado em uma experiência de aprendizado e cuidado. As mudas representam o crescimento do conhecimento, da saúde e da sustentabilidade, valores que a Unifev incentiva todos os dias”, finalizou.

