Secretaria de Bem-Estar Animal promove feira de adoção de gatos 

Evento será realizado neste sábado (17), na Nutrial Pet Center, com participação de protetoras independentes cadastradas.

Gatos filhotes e adultos estarão à espera de uma nova família neste sábado (17.out), durante a Feira de Adoção de Gatos promovida pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Bem-Estar Animal, em parceria com protetoras independentes cadastradas. A ação será realizada das 9h às 13h, na Nutrial Pet Center, e busca encontrar novos lares para os animais acolhidos pelo município e por protetoras da cidade.

Os felinos disponíveis para adoção estão vacinados, vermifugados e microchipados, com castração garantida, oferecendo mais segurança aos futuros tutores. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência, além de participar de uma breve entrevista para avaliar as condições de acolhimento.

O secretário de Bem-Estar Animal, Leonardo Brigagão (Chandelly), destaca a importância da iniciativa para ampliar as oportunidades de adoção e conscientizar a população: “Adotar é assumir um compromisso que vai muito além de abrir as portas de casa. É garantir proteção, cuidados diários e carinho durante toda a vida do animal. Queremos que cada gato encontre uma família preparada para acolhê-lo com responsabilidade e respeito”, afirma.

Além de aproximar os animais de possíveis tutores, a feira é uma oportunidade para orientar a população sobre a importância da adoção responsável, que exige dedicação e compromisso permanente com o bem-estar dos felinos.

A iniciativa conta com o apoio da Nutrial Pet Center, localizada na Rua São Paulo, nº 4.065, onde será realizada a feira.