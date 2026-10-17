Secretaria da Saúde oferece serviços gratuitos de prevenção ao HIV durante a Parada das Cores 

Equipe do Serviço de Atendimento Especializado estará no Parque da Cultura, a partir das 15h, com autotestes, preservativos e orientações sobre PrEP.

A Parada das Cores contará com uma ação gratuita de prevenção ao HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), neste domingo (18.out), no Parque da Cultura. A partir das 15h, a equipe do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), da Secretaria da Saúde de Votuporanga, disponibilizará autotestes, preservativos, insumos de prevenção e orientações sobre a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP).

Durante a atividade, os profissionais também estarão preparados para acolher pessoas interessadas em conhecer a PrEP, método preventivo oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A indicação depende de avaliação profissional, que considera as necessidades individuais e os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O acompanhamento inclui orientações sobre exames, uso da medicação e prevenção de outras ISTs.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, destaca que levar os serviços a espaços de convivência facilita o acesso à informação e à prevenção: “Cuidar da saúde também significa garantir que as pessoas tenham acesso à informação confiável, aos serviços de prevenção e ao acolhimento sem julgamentos. Nossa equipe estará preparada para esclarecer dúvidas e orientar cada participante com respeito e responsabilidade, para que todos possam fazer escolhas conscientes sobre a própria saúde”, afirma.

Parada das Cores movimenta Votuporanga com atrações artísticas e serviços de acolhimento

A Parada das Cores 2026 será realizada a partir das 15h, no Parque da Cultura, em Votuporanga, com apresentações musicais, performances artísticas e serviços públicos de acolhimento e orientação. A iniciativa é promovida por meio do Edital +Orgulho, com apoio institucional da Amigos da Arte (APAA), do CultSP, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Governo do Estado de São Paulo, além da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

A programação contará com apresentações de Megam Scott, Syndel TopDrag, Fabiane Donatella, Ally Alexandrino, Harley Quinzel, SAV, Diego Reis, Gra Mafra, Aila Tassi e Havinny, além dos DJs Vini Cineli, João Amaral e Thon.

O público também terá acesso a serviços de acolhimento, orientação e encaminhamento nas áreas de Assistência Social, Saúde e Direitos Humanos, além de orientação jurídica, facilitando o acesso a informações e aos serviços disponíveis.

O evento, com classificação indicativa de 16 anos, contará ainda com uma ação solidária para arrecadação de leite. Quem desejar contribuir poderá doar um litro, que será destinado a instituições do município.