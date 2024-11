Secretaria da Cultura e Turismo prepara decoração do Natal Luz e Esperança

Programação oficial da festividade natalina será divulgada nos próximos dias.

Estamos nos aproximando das comemorações de fim de ano e, com elas, a magia do Natal toma conta das ruas, praças, comércios, etc. Pensando nisso, a Secretaria da Cultura e Turismo preparou, carinhosamente, mais uma edição do tradicional Natal Luz e Esperança, da Prefeitura de Votuporanga.

A pasta está nos ajustes finais para a entrega dos decorativos na Concha Acústica. O diferencial deste ano está na decoração inspirada nos gingerbread (biscoitos de gengibre), mas contará também com playgrounds para as crianças, com uma árvore com escorregador e gira-gira e demais brinquedos espalhados pelo cenário. Os visitantes poderão também prestigiar apresentações que ocorrerão no miniauditório, um pequeno palco montado na escadaria da Praça Cívica, além de muita luz, espaços instagramáveis, árvores decoradas e a já conhecida casinha do Papai Noel.

A programação oficial da festividade natalina será divulgada nos próximos dias. Se atente aos canais de comunicação da Prefeitura e da Secretaria da Cultura e Turismo e prestigie.

“O Natal é uma das épocas mais esperadas do ano. A gente sente essa energia no ar, esse clima de festa, amor e fraternidade. E, com certeza, uma decoração especial contribui para este cenário. Nós preparamos mais uma edição para toda a nossa população e visitantes que passam por nossa cidade viverem este momento com suas famílias”, comenta a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

