Sebrae-SP abre inscrições para o Empretec em Fernandópolis 

Capacitação trabalha o desenvolvimento dos comportamentos empreendedores e será realizada entre 9 e 14 de dezembro.

Empreendedores de Fernandópolis e região têm uma nova oportunidade para alavancar seus negócios e desenvolver habilidades fundamentais de gestão. O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o Empretec, programa voltado ao desenvolvimento de competências empreendedoras. A capacitação será realizada entre os dias 9 e 14 de dezembro, na Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis (ACIF).

O Empretec é uma metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), aplicada em mais de 40 países e exclusivo do Sebrae no Brasil. Reconhecido por sua eficácia, o curso tem como objetivo estimular características essenciais ao empreendedorismo, como iniciativa, capacidade de planejamento e resiliência frente a desafios.

De acordo com Carla Bussoloti, gestora de políticas públicas do Sebrae-SP, o programa é intensivo e combina teoria e prática em uma agenda de seis dias consecutivos. As atividades incluem dinâmicas de grupo, exercícios práticos e análises de casos reais.

“O Empretec é muito mais do que um curso, é uma experiência transformadora. Quem participa sai com uma visão ampliada sobre o próprio negócio e com ferramentas práticas para superar obstáculos no mercado”, destacou a gestora.

Como participar

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas diretamente com o Sebrae-SP ou com a ACIF. Os interessados devem passar por uma entrevista de seleção, etapa obrigatória para identificar o perfil empreendedor e garantir o máximo aproveitamento da capacitação.

O número de vagas é limitado, e o Sebrae-SP recomenda que os interessados procurem a ACIF ou entrem em contato pelo telefone da unidade regional do Sebrae-SP, em Votuporanga, para mais informações no (17) 3405-9460.

