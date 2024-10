Sebrae-SP promove encontro de Produtores Rurais em Santa Fé do Sul

Evento ocorrerá no Rotary Clube de Santa Fé do Sul, nesta quinta-feira (24), e vai abordar acesso a crédito, inovações e fortalecimento de atividades produtivas.

O Sebrae-SP irá realizar o Encontro de Produtores Rurais em Santa Fé do Sul, no dia 24 de outubro. Com o tema “Encontro de Crédito e Negócio: Unindo pessoas e recursos para cultivar prosperidade”, o evento irá oferecer aos produtores rurais da região oportunidades de acesso a crédito, inovações tecnológicas e fortalecimento de suas atividades produtivas.

O evento, que ocorrerá no Rotary Clube de Santa Fé do Sul, contará com uma programação que vai das 13h às 19h, e reunirá diversos parceiros, incluindo o Sindicato Rural de Santa Fé do Sul, Faesp, Senar, Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Instituto Federal de São Paulo, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) e Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

A tarde começará com um café de boas-vindas, seguido, às 14h, do Encontro de Crédito e Negócio, onde produtores terão a chance de conhecer linhas de financiamento disponíveis, facilitando o acesso a recursos essenciais para o desenvolvimento de suas atividades. Às 16h, o tema das Energias Renováveis será abordado, com foco na adoção de tecnologias sustentáveis que podem contribuir para a economia e a eficiência no campo.

“Será uma tarde de muito conhecimento e oportunidade para que os produtores rurais da região se capacitem, para que suas produções fluam com mais facilidades e eles possam estar inseridos em uma série de assuntos importantes para atualidade e manutenção de suas propriedades”, disse a gestora do ALI Rural Eliana Germano.

Por volta das 17h, a palestra “Tecendo Prosas e Negócios no Meio Rural” promete incentivar o diálogo entre os participantes, oferecendo um espaço para troca de experiências e fortalecimento de parcerias. O encerramento do evento será marcado por um jantar, a partir das 19h, proporcionando um momento de confraternização entre os participantes.

O evento é gratuito, mas requer inscrição prévia. Para participar, os interessados precisam atender a alguns requisitos, como ter CNPJ rural, Inscrição Estadual, DAP ou CAF, e ser maior de 18 anos. A inscrição deve ser feita por meio do link https://forms.office.com/r/ 6exJe8RYW2

