Saúde: Unidade de Coleta de Sangue faz apelo por doadores 

Unidade registra baixa nos estoques e convoca a população apta à doação para garantir o atendimento aos hospitais de Votuporanga e região.

Os estoques da Unidade de Coleta de Sangue “Dr. Elcio Sanchez Estevez”, da Prefeitura de Votuporanga, estão baixos, aumentando a necessidade de doações para recompor o banco de sangue. Com a queda no número de doadores durante o período de temperaturas mais baixas, a Secretaria da Saúde faz um apelo para que a população apta à doação procure a unidade.

As doações podem ser feitas às terças-feiras, das 14h30 às 17h30; às quintas-feiras, das 8h às 11h; e no primeiro sábado de cada mês, das 8h às 11h, mediante agendamento. A Unidade de Coleta de Sangue está localizada na Avenida da Saudade, nº 2.603, no bairro Cidade Nova.

Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos que estejam em boas condições de saúde e apresentem documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável legal, e a primeira doação deve ocorrer antes dos 60 anos. Homens devem pesar mais de 50 quilos e mulheres, mais de 51 quilos. Pessoas com tatuagem podem doar após um ano do procedimento. Os demais critérios são avaliados durante a entrevista clínica.

Antes da doação, é recomendado dormir pelo menos seis horas, não estar em jejum, evitar o consumo de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, fazer refeições leves e não fumar por pelo menos uma hora antes da coleta. Quem faz uso de medicamentos deve informar a equipe no momento do atendimento.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, reforça que a doação de sangue é um gesto simples, rápido e capaz de salvar vidas: “Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. O sangue não pode ser fabricado e depende exclusivamente da solidariedade das pessoas. Quando nossos estoques diminuem, toda a rede hospitalar sente os reflexos. Se você está apto a doar, procure nossa Unidade de Coleta de Sangue e ajude a manter esse atendimento que faz a diferença para tantas famílias.”

Os interessados podem agendar a doação pelos telefones (17) 3423-2986 ou pelo WhatsApp (17) 98116-7145, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.