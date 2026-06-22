Prefeitura de Votuporanga afasta motorista flagrado em blitz do Detran-SP 

A “Operação Transporte Escolar Seguro” deflagrada na última quinta-feira (18) fiscalizou 11 veículos e 6 apresentaram irregularidades.

A Operação de Transporte Escolar Seguro (OTES), do Detran-SP, deflagrada em Votuporanga/SP, na última quinta-feira (18.jun), resultou na fiscalização de 11 veículos, em uma blitz realizada na Rua Rio Grande, em frente à Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa (SAB).

De acordo com o apurado pelo Diário, junto ao Detran-SP, na oportunidade, dos 11 veículos fiscalizados, seis apresentaram irregulares e foram autuados: Crime de Trânsito (1 – CNH Cassada); condução de veículo com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante (3 ocorrências); condução de veículo em mau estado de conservação (3 ocorrências); conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação (1 ocorrência); conduzir veículo sem autorização para condução de escolares (1 ocorrência) e conduzir veículo sem equipamento obrigatório.

Ainda segundo apurado pelo Diário, o motorista flagrado com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada seria um servidor público municipal de Votuporanga.

Questionada sobre o episódio, a Prefeitura informou que “afastou imediatamente o servidor da condução de veículos da frota municipal, e está averiguando os fatos que serão posteriormente encaminhados para a Procuradoria Geral do Município.”

As Operações de Transporte Escolar Seguro (OTES) são fiscalizações realizadas pelo Detran-SP para garantir que veículos e condutores de transporte escolar cumpram normas de segurança, protegendo estudantes e tranquilizando famílias.