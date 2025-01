Sargento Marcos Moreno será o líder do governo na Câmara 

A indicação era ventilada nos bastidores e o anúncio ocorreu nesta segunda-feira (20), após reunião do vereador com o prefeito Jorge Seba (PSD) e o vice Luiz Torrinha (PL).

O prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD), anunciou na tarde desta segunda-feira (20.jan) a indicação do vereador Sargento Marcos Moreno (PL) como novo líder do governo na Câmara Municipal. A indicação era ventilada e dada como certa nos bastidores, porém, a apresentação só ocorreu durante uma reunião no Gabinete do Prefeito, com a presença do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), autoridades e lideranças municipais.

Na prática, Sargento Marcos Moreno será o interlocutor entre o Executivo e o Legislativo, reforçando o diálogo e a integração entre os dois poderes: “A escolha do Sargento Marcos Moreno reflete nosso compromisso em manter uma relação produtiva com a Câmara Municipal, sempre em benefício da população de Votuporanga. Tenho certeza de que ele irá desempenhar essa função com excelência”, afirmou o prefeito Jorge Seba.

O vice-prefeito Luiz Torrinha destacou a importância da nomeação: “O Sargento Marcos Moreno tem total capacidade para fortalecer ainda mais o trabalho conjunto entre os poderes. Seguimos empenhados em promover ações que façam a diferença na vida das pessoas.”

Em sua fala, o vereador agradeceu a confiança recebida: “Estou honrado com a oportunidade e ciente da responsabilidade que este posto exige. Vamos trabalhar juntos para garantir que os projetos e ações continuem avançando em favor da nossa população, sempre respeitando a independência e harmonia entre os poderes”, declarou Moreno.

