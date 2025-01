Mulher é presa suspeita de matar o marido com golpe de garrafa quebrada em Pontalinda 

Alexandre Santana do Nascimento, de 44 anos, foi atingido no pescoço e morreu no local.

Uma mulher de 47 anos foi presa suspeita de matar o marido, de 44, com um golpe de garrafa quebrada neste domingo (19.jan), na praça central, em Pontalinda/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, Alexandre Santana do Nascimento foi atingido no pescoço e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

A mulher identificada como E.C.M.S., foi presa em flagrante e levada para a cadeia de Santa Fé do Sul/SP. A ocorrência foi registrada como homicídio. A motivação da suspeita é desconhecida.

