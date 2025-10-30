Sargento Marcos Moreno afirma que listas de espera para creches serão ‘zeradas’ até o dia 15 

O vereador que ocupa a liderança do governo Jorge Seba/Torrinha na Câmara, afirmou na tribuna que cerca de 280 crianças receberão suas respectivas vagas. Procurada para detalhar o plano, à Prefeitura de Votuporanga não respondeu.

Jorge Honorio

Durante a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, o vereador Sargento Marcos Moreno (PL), que ocupa a função de líder do governo Jorge Seba (PSD)/Torrinha (PL), afirmou na tribuna que até o dia 15 de novembro, todas as 278 crianças que aguardam nas listas de espera para creches no município, terão suas vagas garantidas.

“Esse assunto é bastante pertinente, todos nós somos procurados aí constantemente com relação a vagas de escola, vagas para berçário 1 e 2. Então, informação do secretário de Educação, o Marcelo Batista, ele fez um contato agora e nos informou que até o dia 15 de novembro, na primeira quinzena de novembro, ele fará a chamada de todos os alunos que estão cadastrados nas listas”, afirmou o parlamentar.

“Então, estão matriculados esses alunos, que são aproximadamente 280 crianças que serão chamadas agora até o dia 15, para que elas possam iniciar as aulas ainda esse ano, para fazer aquele momento de adaptação da criança na escola. Considerando ainda que aqueles alunos que estão matriculados com riscos de vulnerabilidade lá onde a assistente social faz uma visita na escola e entende que aquela criança realmente necessita de uma vaga em caráter de urgência, esses alunos não perderão as suas vagas, também são incluídos e já foram chamados aproximadamente 130 alunos referente a esses riscos de vulnerabilidade”, concluiu Marcos Moreno.

A falta de vagas em creches de Votuporanga foi tema de matéria do Diário, no último dia 9 de outubro. Com exclusividade, o levantamento realizado junto a Secretaria Municipal de Educação apontou que 278 crianças aguardam na fila de espera.

A matéria retratou também que, em 2025, do começo do ano até aquela data, 45 vagas haviam sido concedidas por decisão judicial. O número, apesar de expressivo, ainda era menor que as 66 vagas concedidas por determinação judicial durante todo o ano passado.

Nesta terça-feira (28.out), o Diário procurou a Prefeitura de Votuporanga para entender o plano de convocação das 278 crianças que aguardam na lista de espera, porém, não houve resposta.

