São Paulo se reapresenta no CT e inicia preparação para a semi do Paulistão 

Tricolor enfrenta o Palmeiras na próxima segunda-feira, no Allianz Parque, em jogo único.

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta quarta-feira no CT da Barra Funda e deu início aos trabalhos de preparação para a semifinal do Paulistão, contra o Palmeiras, segunda-feira, às 21h35, no Allianz Parque.

Ao todo, serão cinco dias de treinamento até a decisão.

Para este jogo, a expectativa é que o volante Luiz Gustavo volte a ficar à disposição depois da fratura no dedo do pé sofrida nos Estados Unidos. Sem Pablo Maia, nas duas últimas partidas o técnico Luis Zubeldía optou por escalar a equipe com três zagueiros – venceu São Bernardo e Novorizontino.

É possível que ele repita a estratégia contra o Palmeiras – a formação foi utilizada no clássico da fase de grupos, um empate sem gols no Allianz Parque.

A semifinal será disputada em jogo único, na casa do rival. Se terminar empatada no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

