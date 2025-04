São Paulo finaliza preparação para Libertadores e recebe visita de Rafinha 

Jogador, que trocou o Tricolor pelo Coritiba na virada do ano, fez uma visita aos ex-companheiros; time enfrenta o Alianza Lima nesta quinta-feira, no Morumbis.

O São Paulo finalizou na manhã desta quinta-feira a preparação para o jogo contra o Alianza Lima-PER, nesta quinta-feira, às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Ex-capitão do Tricolor, o lateral-direito Rafinha acompanhou a atividade e fez uma visita aos jogadores. Ele deixou o clube na virada para 2025, jogou o Estadual pelo Coritiba e agora virou comentarista.

Em campo, o técnico Luis Zubeldía seguiu com os desfalques da semana: Lucas Moura e Oscar, que tratam lesões, e Luiz Gustavo, que seguirá alguns dias afastado por um quadro de tromboembolismo pulmonar. Ele visitou o CT para conversar com os companheiros e comissão técnica.

Caso mantenha a base que enfrentou o Atlético-MG, o São Paulo pode jogar com Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Luciano e Wendell (Enzo Díaz); Ferreira e Calleri (André Silva).

Com uma vitória por 1 a 0 na estreia, em Córdoba, na Argentina, diante do Talleres, o São Paulo chega para o seu primeiro compromisso em casa com o apoio de mais de 40 mil torcedores para se manter na disputa pela primeira posição do Grupo D, que já tem o Libertad-PAR com seis pontos.

*Com informações do ge