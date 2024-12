São Paulo fica perto de renovar com Henrique Carmo e avalia empréstimo ao PSV, da Holanda 

Atacante deve assinar novo vínculo até 2028, mas pode jogar na Europa em 2025.

O São Paulo deve assinar nos próximos dias a renovação de contrato do atacante Henrique Carmo, mas o jogador pode não atuar pelo clube na próxima temporada.

O Tricolor estuda amarrar a renovação até 2028 com uma negociação com o PSV, da Holanda, para a cessão do atleta de 18 anos em janeiro. O Tricolor aguarda a oficialização da proposta.

A ideia manifestada pelo PSV é para um empréstimo de 18 meses. O PSV pagaria 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões) no ato. O acordo aconteceria com um valor de compra fixada.

O São Paulo pensa numa venda que totalize 8 milhões de euros (R$ 51,3 milhões) por 70% dos direitos econômicos. Dono de 90%, o clube manteria 20% de olho em negociações futuras.

Atualmente, o contrato do jogador vai até o fim de 2026. Ele poderia sair de graça a partir do meio do ano, mas os agentes do jogadores querem fechar um acordo que seja bom para todas as partes.

Cria de Cotia, Henrique subiu em janeiro, mas fez só um jogo, no triunfo de 2 a 1 contra o Vitória, no Morumbis. Ele foi para o Rio de Janeiro na última rodada, mas ficou só no banco contra o Botafogo.

Em junho, o ge informou que o jogador teve uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, recusada pelo São Paulo. O jogador teve bom destaque no time sub-17 na temporada passada.

*Com informações do ge

