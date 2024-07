À espera de Rafael e Ferraresi, São Paulo volta aos treinos na Barra Funda 

Elenco se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Atlético-MG, quinta, em Belo Horizonte.

O elenco do São Paulo voltou aos treinos na manhã desta segunda, depois de folgar no domingo. O goleiro Rafael e o zagueiro Ferraresi, que estavam na Copa América com as seleções do Brasil e Venezuela, ainda não se reapresentaram.

Ambos são esperados ainda nesta semana e podem ser relacionados para o duelo de quinta-feira, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. Rafael retorna a São Paulo nesta terça, enquanto a volta de Ferraresi ainda não foi confirmada.

O São Paulo tem dois reforços certos para a partida: Calleri e Ferreirinha, que estavam suspensos contra o Red Bull Bragantino, voltam a ficar à disposição.

O técnico Luis Zubeldía, que também cumpriu suspensão no sábado, poderá comandar o time do banco.

Rafael tende a ser titular no duelo contra a equipe mineira, recuperando o lugar que foi ocupado por Jandrei nas últimas rodadas. Ferraresi vinha sendo reserva de Arboleda e Alan Franco.

O time não terá novos desfalques, além dos que estão em recuperação de lesões, casos de Pablo Maia e Michel Araujo.

Com 27 pontos, o São Paulo é o quarto colocado no Brasileirão.

*Com informações do ge