Jura pede e Fausto Pinato garante R$ 400 mil para reforma do velório municipal 

O vereador protocolou a demanda no mês passado durante viagem à Brasília; anúncio do recurso, por parte do deputado federal, ocorreu na tribuna da Câmara, durante recebimento do título de Cidadão Votuporanguense.

O deputado federal Fausto Pinato (PP/SP) anunciou durante a sessão solene realizada nesta segunda-feira (9.dez), na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, o repasse de R$ 400 mil para reforma do Velório Municipal “Aldo Zara”.

O anúncio vem de encontro a demanda apresentada pelo vereador Jura (PSB), durante visita ao gabinete do deputado federal em Brasília/SP, na primeira quinzena de novembro.

Na oportunidade, o vereador detalhou: “considerando que atualmente, o local enfrenta sérios problemas estruturais,cincluindo goteiras, infiltrações e outras falhas que comprometem o ambiente e dificultam o acolhimento adequado das famílias que ali se despedem de seus entes queridos. A situação exige uma reforma geral para garantir que o espaço esteja em condições dignas de atender à população.”

“Sabemos que o velório é um ambiente onde as famílias precisam de conforto e acolhimento num momento especialmente delicado de luto e despedida. Uma estrutura renovada, bem cuidada e confortável é essencial para oferecer um espaço respeitoso e humanizado, que transmita o cuidado e a consideração que todos merecem nesse período. Portanto, a reforma do Velório Municipal é uma necessidade que visa proporcionar dignidade, conforto e apoio emocional às famílias de Votuporanga”, emendou Jura.

Com o recurso anunciado publicamente por Fausto Pinato, a reforma geral do Velório Municipal “Aldo Zara” está mais próxima de se tornar realidade.

