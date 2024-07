São Paulo e Botafogo empatam no Morumbis 

Tricolor abre o placar no início do jogo, mas o Fogão vira no primeiro tempo. Depois do intervalo, são-paulinos conseguem a igualdade.

Em um confronto movimentado e com boas chances para os dois lados, São Paulo e Botafogo empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira, no Morumbis, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Em dez minutos, a partida disputada na capital paulista teve dois gols, pênaltis e revisão do VAR. O Tricolor abriu o placar com Lucas, em cobrança de pênalti, mas o Fogão virou com Tiquinho Soares, também em penalidade, e Cuiabano. Na segunda etapa, Ferreira marcou para os donos da casa e definiu o empate.

O Botafogo continua isolado na liderança, com 40 pontos. O São Paulo agora tem 32 pontos e ocupa a sexta posição.

Próximo compromisso

Na próxima rodada, no sábado, às 21h30, São Paulo e Fortaleza medem forças no Castelão.