Polícia investiga suspeita de apresentar documento ‘fake’ na Prefeitura de Fernandópolis 

Servidores desconfiaram da suposta tentativa de fraude e recusaram a contratação; caso é investigado, inclusive um agente político que teria tentado ou insistindo para que o RH fizesse a contratação.

A Polícia Civil de Fernandópolis/SP abriu um inquérito para apurar uma denúncia de falsificação de documentos feitos por uma mulher que teria sido classificada em um processo seletivo da Prefeitura de Fernandópolis.

De acordo com o apurado, as autoridades identificaram a suposta tentativa de fraude, no momento em que a suspeita forneceu os documentos necessários para contratação em um cargo na Prefeitura; contudo, os servidores desconfiaram da lisura do documento e negaram a contratação.

A Polícia Civil já está convocando testemunhas sobre o caso para prestar depoimentos, incluindo um agente político que teria tentado ou insistindo para que o setor de Recursos Humanos da Prefeitura acatasse a documentação, supostamente falsificada.

O caso segue sob apuração do inquérito policial.