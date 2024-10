Aliados à alta tecnologia, cirurgiões do HB retiram tumor cancerígeno de jovem mãe que teve filho há 2 meses

Cirurgiões utilizam neuronavegador e microscópio de última geração em cirurgia da paciente do SUS, que teve alta esta quarta-feira (2).

Aos 29 anos, a contadora Thaís de Almeida da Silva vivia um dos momentos mais felizes da vida, pois havia dado luz ao filho Isaac, há apenas dois meses. Foi quando tudo desmoronou, literalmente. Sexta-feira, 13 de setembro, Thaís desabou em casa, tendo fortes convulsões. Felizmente, seu marido, o expeditor Fábio de Souza, estava em casa e a levou à UBS de Onda Verde, onde moram. Após o primeiro atendimento, Thaís deu entrada no Hospital de Base de Rio Preto e, nesta quarta-feira (2.out), ela teve alta hospitalar para reencontrar o filho.

Prontamente atendida e avaliada por neurocirurgiões e equipe multidisciplinar que, com o auxílio de exames de imagem na cabeça, deram o diagnóstico ao casal: Thaís possuía um tumor grande, que ocupava o lobo frontal do cérebro.

Se por um lado é inegável que a realidade era terrível, por outro Thaís pode ser atendida por uma das instituições referências em neurocirurgia no Estado de São Paulo, sobretudo para os pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde.

Instituição de saúde que mais atendimentos e serviços ao SUS no Brasil, o Hospital de Base de Rio Preto possui, na área da neurocirurgia, com profissionais altamente capacitados e a mais alta tecnologia para diagnóstico de tumores e doenças no cérebro e cirurgias bastante complexas. A área de neurologia conta também a Unidade de AVC, um andar inteiro dedicado exclusivamente para o tratamento de pacientes acometidos com acidente vascular cerebral.

Para extrair o tumor do cérebro de Thaís, o neurocirurgião Carlos Rocha e equipe precisaram de oito horas de cirurgia, durante as quais contaram com um neuronavegador e um microscópio de última geração.

“O tumor ocupava grande área da parte frontal, do lado direito do cérebro, o que demandou uma cirurgia altamente complexa, envolvendo equipe multiespecializada. Felizmente, podemos oferecer aos pacientes do SUS, como a Thaís, a mais alta tecnologia para que tenhamos o melhor resultado possível, como o neuronavegador e o microscópio Leica”, afirmou Dr. Carlos Rocha.

O neuronavegador permitiu aos médicos realizarem o procedimento com mais precisão, mais segurança, mais eficácia e, consequentemente, com maior resolutividade e em menor tempo. O equipamento oferece ao cirurgião a visualização em tempo real da anatomia da paciente de forma menos invasiva possível. Utilizando imagens pré-operatórias (como tomografia computadorizada ou ressonância magnética), o neuronavegador registra e rastreia a posição dos instrumentos cirúrgicos em relação à anatomia da paciente durante a cirurgia.

O microscópio cirúrgico Leica M530 OHX Premium está entre os mais avançados do mundo com recurso exclusivo de um sofisticado sensor de imagem e algoritmos capturam, otimizam e combinam espectros de luz tornando fluorescente as áreas cujo médico precisa enxergar com precisão.

Ao receber a alta hospitalar, Thaís expressou sua alegria e gratidão pelo atendimento. “Felizmente, temos o Hospital de Base perto de nós, com médicos muito competentes e aparelhos que ajudam na cirurgia, o que me deixou tranquila desde a hora em que fui avisada sobre o tumor”, conta a moradora de Onda Verde. Emocionada, ela não via a hora de reencontrar o filho de dois meses. “Agora é recomeçar a vida e dar muito amor e educação ao Isaac para que ele seja uma boa pessoa”, finalizou a jovem mãe.

