SANTA CASA – Ville Hotel Gramadão doa 600 litros de leite

A doação foi entregue no Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Distribuímos 6 mil litros de leite para as instituições. Estamos neste momento, fazendo nossa parte, contribuindo para a manutenção dos atendimentos daqueles que mais precisam”, disse o empresário Valmir Dornelas.

Valmir ressaltou que o foco das doações está em produtos de primeira necessidade. “Já entregamos álcool em gel, sabonetes, voltados para a limpeza e higiene. Agora, com a paralisação das aulas, muitas crianças perderam suas principais refeições. Além disso, muitas atividades foram suspensas, atingindo diretamente também adultos e idosos. Estamos muito felizes em proporcionar estas colaborações”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu a iniciativa. “Agradecemos a parceria do Ville Hotel Gramadão, em nome do nosso diretor e ex-provedor Valmir, pela generosidade e ajuda. Sua contribuição reflete em benefícios para nossos pacientes! Consumimos, em média, 100 litros de leite por dia e essa colaboração irá ajudar nesta demanda”, finalizou.