Santa Casa realiza Encontro de Famílias Grávidas no próximo dia 19

Em comemoração ao “Agosto Dourado”, iniciativa vai trazer mais sobre aleitamento materno.

O mês de agosto é conhecido como “Agosto Dourado” por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), por ano, cerca de seis milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade.

Como forma de incentivar a amamentação, a Santa Casa de Votuporanga promove a próxima edição do Encontro de Famílias Grávidas com a temática “Aleitamento para Todos“, uma abordagem essencial para promover a saúde e o bem-estar das mães e dos bebês.

A palestra será conduzida pela médica Dra Jôse Luiza Botton Nunes, que trará informações valiosas e atualizadas sobre a importância e os benefícios da amamentação.

A enfermeira obstetra, Gessimária Ramos, destacou que o Encontro de Famílias Grávidas visa informar as mães sobe o aleitamento, esclarecendo as dúvidas e ensinando técnicas para tornar a amamentação mais tranquila possível. “Discutiremos a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida do bebê e como isso contribui para um crescimento e desenvolvimento saudáveis. Além disso, a participante conhecerá outras gestantes, compartilhando expectativas e experiências”, disse.

A enfermeira convidou a população de Votuporanga e região. “O aleitamento materno é uma jornada incrível que começa antes mesmo do nascimento do bebê. Junte-se a nós nesta palestra especial e dê o primeiro passo para uma experiência de amamentação bem-sucedida e gratificante”, finalizou.

A entrada é pela guarita da Rua Osvaldo Padovez e não é necessária inscrição.

Benefícios do aleitamento materno

Para o Bebê:

– Nutrição Ideal

– Imunidade Reforçada

– Digestão Mais Fácil

– Promoção do Desenvolvimento Cognitivo

– Redução de Alergias

– Menos Infecções do Ouvido e Respiratórias

Para a Mãe:

– Recuperação Pós-Parto

Redução do Sangramento Pós-Parto

– Perda de Peso

– Fortalecimento do Vínculo

– Redução do Risco de Doenças Crônicas

Quem Deve Participar?

O encontro é voltado para gestantes, futuros pais, familiares e todos aqueles que desejam aprender mais sobre o aleitamento materno e suas vantagens. É uma excelente oportunidade para obter informações de qualidade, tirar dúvidas e compartilhar experiências em um ambiente acolhedor e informativo.

Venha participar deste encontro enriquecedor e contribua para a promoção de um futuro mais saudável para as nossas crianças. A Santa Casa de Votuporanga aguarda você e sua família para um evento especial dedicado ao aleitamento materno.