Santa Casa e Neoenergia Elektro inauguram Usina Fotovoltaica 

A Usina Fotovoltaica da Santa Casa, instalada pela Neoenergia Elektro, no telhado do Hospital, foi inaugurada oficialmente nesta terça-feira (3.dez). A cerimônia contou com a presença de representantes da distribuidora de energia, do poder público e da Santa Casa.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia Elektro. O investimento total para a implementação do sistema atingiu aproximadamente R$940 mil, custeado pela distribuidora. “A instalação da usina fotovoltaica na Santa Casa é mais um passo rumo à sustentabilidade ambiental. A energia gerada representa cerca de 11% do consumo da Instituição e proporciona uma economia média de R$15 mil por mês na conta de energia”, explicou o supervisor de Manutenção e Infraestrutura do Hospital, Rodrigo Petruz.

“Tão importante quanto a economia gerada à instituição, a iniciativa da Neoenergia Elektro estimula o uso consciente e limpo da energia elétrica, permitindo, assim, que a instituição possa investir na ampliação do seu atendimento à população”, destacou a supervisora de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro, Daniela Souza.

A Santa Casa ressalta os múltiplos benefícios gerados pelo investimento em energia limpa, destacando que a redução nos custos com eletricidade é apenas um dos ganhos. A implementação de placas fotovoltaicas reforça o compromisso da instituição com a preservação ambiental, ao mesmo tempo em que promove práticas mais sustentáveis no setor de saúde. A medida também contribui para a redução da pegada de carbono, alinhando a instituição a padrões de responsabilidade ambiental e social.

A parceria entre a Santa Casa e Neoenergia Elektro continuará. Segundo Fábio Costa, Relações Institucionais da Neoenergia Elektro: “Esse projeto foi o primeiro, mas a nossa expectativa é de sempre continuar trazendo novos pleitos para novos projetos então. Estamos nos voltando agora para outros prédios da Santa Casa, avaliando as oportunidades. O nosso programa de eficiência energética ele nunca para, então havendo a oportunidade e recurso, a gente vai investir em novos projetos com certeza”, disse.

Após o descerramento da placa inaugural, o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, reforçou a importância do momento. “Com essa parceria, seguimos firmes no nosso compromisso com a saúde e com um futuro mais sustentável para todos. Pode ter certeza que a Neoenergia Elektro nos ajudou a salvar vidas!”, disse Amaro.

