Santa Casa de Votuporanga convida para 2º Leilão Beneficente em Sebastianópolis do Sul

Evento será no Centro de Lazer Scatamburlo, no próximo dia 15 de setembro.

A Santa Casa de Votuporanga convida toda a população de Sebastianópolis do Sul e região para participar do 2º Leilão Beneficente, que será realizado no dia 15 de setembro, no Centro de Lazer Scatamburlo, a partir das 11h. Este evento oferece à comunidade uma oportunidade de colaborar com o Hospital, referência em saúde para a região.

Manoel Erani Leite Magalhães, um dos organizadores do leilão, ressalta a importância do evento. “A Santa Casa é nossa principal parceira. Todas as nossas urgências e emergências sempre foram atendidas com muito zelo pela Instituição. Participar desse leilão é uma forma de cumprir meu dever e retribuir um pouco do que sempre fizeram pela nossa população”, destacou.

Os voluntários já estão em busca de doações para a edição. Quem puder e quiser contribuir, pode entrar em contato com Di Beira Rio (17) 99615-0409 e Cesar de Oliveira (17) 99757-8603.

Manoel também faz um convite especial à comunidade. “Espero que muitas pessoas estejam presentes e venham nos ajudar. Convido toda a população e região para prestigiar e colaborar com esse leilão, que é uma pequena contribuição diante de tudo que sempre recebemos da Santa Casa de Votuporanga”, complementou.

Rosemir Lopes, o Milão, responsável pelo setor de Captação de Recursos da Santa Casa, agradece à comissão de voluntários pela dedicação na organização do evento, reforçando a importância dessa parceria para a continuidade dos serviços essenciais prestados pelo Hospital.

Vale reforçar que toda a renda arrecadada no leilão será destinada à Santa Casa de Votuporanga e será utilizada em favor dos pacientes, garantindo que o Hospital continue oferecendo os cuidados essenciais que tanto beneficiam a nossa comunidade.

O 2º Leilão Beneficente é mais do que um evento; é um gesto de solidariedade que permite à Santa Casa continuar cuidando da nossa comunidade. Participe e faça a diferença!

