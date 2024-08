Deputado Carlão Pignatari destina R$ 200 mil para a Comunidade Nova Vida e a Associação Beneficente Fonte Viva 

Entidades trabalham com dependentes químicos e crianças da creche “Dona Margarida”.

O deputado Carlão Pignatari destinou R$ 200 mil para a Comunidade Nova Vida, que cuida da recuperação de dependentes químicos, e para a Associação Beneficente Fonte Viva, responsável pelo Centro de Educação Infantil Fonte Viva, mais conhecido como creche da “Dona Margarida”. O recurso é fruto de emenda do parlamentar e vai ajudar na execução do trabalho realizado pelas instituições.

“Estou feliz e agradecido em poder contribuir com essas duas instituições de Votuporanga, que fazem um trabalho excepcional há anos. Centenas de dependentes químicos já tiveram suas vidas restabelecidas na Comunidade Nova Vida. Já a Fonte Viva cuida como ninguém das nossas crianças, graças ao trabalho idealizado lá atrás pela dona Margarida de Oliveira Moya”, afirmou Carlão Pignatari.

Cada uma das entidades recebeu R$ 100 mil para ajudar no custeio dos serviços. Ambas agradeceram ao apoio do deputado Carlão Pignatari, que só neste destinou R$ 1,7 milhão para 17 instituições de Votuporanga. Somado ao valor repassado no ano passado, foram quase R$ 3 milhões. Ainda foi encaminhado R$ 300 mil para o Fundo de Solidariedade local, o que aumentou o volume de auxílio.

“Muita gente pode não acreditar, mas eu sou o deputado que mais ajuda Votuporanga, isso já há mais de 13 anos. Eu nasci aqui, cresci aqui, vivo aqui e constituí família, agora com meus netos. Pra mim, é sempre importante ajudar. Transformar a vida das pessoas que mais precisam é motivo de orgulho e também de agradecimento pela oportunidade. Podem continuar contando comigo”, afirmou Carlão Pignatari.

A Comunidade Nova Vida tem 37 anos de existência e já atendeu mais de 5 mil pessoas. O trabalho realizado no local com dependentes químicos é de tratamento médico, além de outras terapias ocupacionais. Já a Associação Beneficente Fonte Viva completa 36 anos em 2024, atendendo crianças de zero a três anos de idade na creche, com fornecimento de refeições além de cuidados, carinho e atenção.

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3