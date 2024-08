Empresário denuncia funcionário suspeito de desviar mais de R$ 230 mil em Potirendaba 

Boletim de ocorrência foi registrado na sexta-feira (2). Desvios tiveram início no dia 14 de março do ano passado.

Um empresário denunciou à polícia um funcionário suspeito de desviar mais de R$ 230 mil das vendas de um site pelo período de mais de um ano em Potirendaba/SP. O boletim de ocorrência foi registrado na última sexta-feira (2.ago).

Segundo o BO, o funcionário, de 29 anos, trabalhava há 11 anos na empresa e foi promovido como responsável pelo site de vendas. Dessa forma, o suspeito controlava as entradas e saídas do dinheiro.

Contudo, o empresário notou que os valores das vendas não estavam correspondendo ao rendimento em caixa. Por isso, contratou uma auditoria para avaliar uma conta bancária da empresa e constatou que estava ocorrendo os desvios para uma conta digital pessoal do colaborador.

De acordo com o BO, os desvios tiveram início no dia 14 de março do ano passado e o último valor foi retirado na sexta, totalizando um prejuízo de R$ 234.421. O empresário, então, alterou a senha da conta corrente.

A ocorrência foi registrada como furto e será investigada pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.

*Com informações do g1