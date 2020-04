Santa Casa completa 70 anos nesta quinta-feira

Instituição celebra aniversário, com muita gratidão pela sua história e por cada conquista.

Nesta quinta-feira (16/4), a Santa Casa de Votuporanga comemora 70 anos de inauguração. Uma data marcante, especial em um momento tão desafiador para a saúde pública. Em época em que festas, abraços são evitados, a Instituição celebra a vida!

Afinal, cada paciente curado representa muito para a entidade. Cada colaborador, cada médico, prestador de serviço que fez e faz parte de nossa história. “Fazemos questão de comemorar cada ano de inauguração da Santa Casa. É comum celebrarmos ao lado de nossos amigos e familiares e o aniversário da nossa Instituição tem um significado maior, a cada ano, salvamos e cuidamos de muitas pessoas”, afirmou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.

Não faltam motivos para celebrar este grande dia! A Santa Casa se tornou um grande complexo, referência para o Brasil em atendimento. Desde 2014, é considerada pelo Governo do Estado de São Paulo, como um Hospital Estruturante, ampliando a quantidade de cidades atendidas. São 1.073 funcionários que se dedicam à cuidar do paciente com o melhor de cada um, além de 300 médicos.

São oferecidas mais de 30 especialidades médicas garantindo assistência abrangente: Anatomia Patológica, Anestesiologia, Cardiologia, Cardiologia Intervencionista, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Cirurgia Cardíaca (referência na área), Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endoscopia, Gastroenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Hemoterapia, Infectologia, Medicina Nuclear, Nefrologia, Neonatologia, Neurologia clínica, Neurologia Pediatra, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Pediatria, Pneumologista, Psiquiatria, Radiologia, Radiologia Intervencionista, Reumatologia, Terapia Intensiva e Urologia.

Em todo o complexo formado por três Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga – primeira unidade do Estado, Jales e Santa Fé do Sul; Núcleo de Atenção à Saúde; Farmácia de Alto Custo e SanSaúde, são mais de 2,287 milhões de atendimentos.

Somente no ano passado, foram 972.074 atendimentos e exames no ano passado, entre convênios, particulares e Sistema Único de Saúde (SUS), além de 10.856 cirurgias. As internações somaram 13.368 em 2019. Já o número de consultas ambulatoriais ultrapassou 86 mil. Nosso serviço de urgência e emergência contabilizou 78.677 assistências. “Nossa área de abrangência corresponde a 500 mil habitantes, o que aumenta ainda mais nossa credibilidade”, complementou o provedor.

E se estamos falando de vida, destaque para a quantidade de nascimentos no Hospital. Foram realizados 1.815 partos no ano passado, sendo que 1.278 via SUS.

E qual desejo para o aniversariante é muito comum: Saúde. Com o serviço de captação de órgãos, 553 doadores levaram esperança para aqueles que mais necessitavam. Nosso tratamento dialítico beneficia 293 pacientes em três turnos.

Para se ter uma noção da grandiosidade do Hospital, são lavadas 1,2 tonelada de roupas por dia. O Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pela alimentação de pacientes e acompanhantes, produz 1.743 refeições diárias. São 210 mil copos descartáveis utilizados mensalmente pela Instituição.

O provedor ressaltou que a Instituição valoriza cada etapa, conquista e investimento. “Apesar do atendimento de 70% via SUS, conseguimos investir, qualificar, sempre com muita eficiência de gestão e transparência e graças à credibilidade que conquistamos. A confiança que a população deposita em nosso trabalho nos possibilita com atendimento privado, particular, através das operadoras de planos de saúde, principalmente do SanSaúde, gerenciar nosso orçamento com muita seriedade”, destacou.

Para os próximos anos, Luiz Fernando reafirmou o compromisso com a humanização e a busca pelo amadurecimento da gestão. “Vamos fazer da nossa Santa Casa um modelo de eficiência. Avançar em novos processos, rever nossas rotinas, implantar protocolos clínicos, enfim, melhorar todas as áreas e serviços que ofertamos para a nossa população. Nosso objetivo é alcançar a excelência. A proposta é amadurecer, profissionalizar ainda mais a gestão desse grande Complexo de Saúde que se tornou a Santa Casa de Votuporanga”, reforçou.

Segundo o provedor, a data festiva é de gratidão. “Os desafios são diários e em momentos como esse aproveitamos para expressar nosso amor e dedicação às pessoas, nossa gratidão a todos que fazem parte dessa engrenagem e que transmitem em cada gesto, em cada atendimento, em cada procedimento, a expressão maior de amor ao próximo. Nosso muito obrigado a cada um que compõe nossa história!”, ressaltou.

Comemorando sua história

As fotos na galeria central da Santa Casa de Votuporanga revelam um pouco de uma história construída com a força e a união de comunidade e repleta de valores como solidariedade, amor e dedicação. As imagens históricas, os retratos de ex-provedores simbolizam que a Instituição nasceu de um anseio coletivo: saúde e qualidade de vida e que mantém suas raízes firmadas no altruísmo.

Dezesseis de abril de 1950, data de inauguração oficial do Hospital, patrimônio de Votuporanga e região. Para que esta data acontecesse, foi necessária uma força-tarefa, que teve início na década de 40, quando a pedra fundamental foi lançada com o saudoso Dr. Miguel Gerosa, nossa inspiração e orgulho.

Uma grande parcela da comunidade sonhou conosco com esta Instituição. Se envolveu diretamente, doando trabalho, dinheiro, tudo para que o Hospital ganhasse forma. Este projeto foi possível graças a pessoas abnegadas, a frente do seu tempo, que enxergaram a necessidade de serviços de saúde no município.

Nestes 70 anos, foram 15 provedores, voluntários que dedicaram anos de suas vidas trabalhando em prol da assistência à saúde da coletividade. Foram eles, juntamente com a Irmandade, Conselhos, Diretorias Executivas, médicos, colaboradores e voluntários, os responsáveis pelas conquistas obtidas nas últimas sete décadas.

Ex-provedores

1946 – 1948 João Gonçalves Leite

1948 – 1968 Dr Miguel Gerosa

1968 – 1969 Ultimatum Fava

1969 – 1972 Leônidas Pereira de Almeida

1972 – 1974 Walter Eleutério Rodrigues

1975 – 1978 Adolfo de Melo

1979 – 1992 Marão Abdo Alfagali

1993 – 1997 Maurício Alves de Menezes

1997 – 1999 Walter José Trindade

1999 – 2001 Roberto Dias

2001 – 2003 Ideval Geraldo de Freitas

2003 – 2007 Nasser Marão Filho

2007– 2009 Luiz Alberto Mansilha Bressan

2009 – 2013 Luiz Fernando Góes Liévana

2013 – 2015 Valmir Antônio Dornelas

2015 – 2019 Luiz Fernando Góes Liévana

Linha do tempo

Em qualquer aniversário, é o momento de fazermos uma reflexão da trajetória, de onde partimos e o que pretendemos alcançar. Elencamos nossas principais conquistas ao longo destes anos:

1950 – Inauguração da entidade

1954- Implantação dos serviços de Raios-X e Laboratório

1990 – Inauguração do Setor de Hemodiálise

1995 – Criação do SanSaúde

2005 – Inauguração da Medicina Nuclear

– Entrega do Setor de Endoscopia

– Ampliação do Setor de Radiologia, com a implantação da Ressonância Magnética

2006 – Novo Jardim e Capela Ecumênica

– Espaço Unifev/Saúde

– Inauguração da Cabine de Energia e Armazenamento de Resíduos de Saúde

2007 – Qualificação como Organização Social da Saúde

– Primeiro contrato de gestão do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga

2008 – Início do AME Santa Fé do Sul

– Implantação da Unidade de Pesquisa Clínica (UNIPEC)

2009 – Início do AME Jales

– Credenciamento para a realização de cirurgia cardíaca e procedimentos cardíacos intervencionistas

2010 – Habilitação do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para oferecer Pós-Graduação Latu Sensu em Medicina, nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Radiologia

– Inauguração da Farmácia de Alto Custo

2012 – Unifev cria curso de Medicina em parceria com Santa Casa

– Implantação do serviço de captação de órgãos

2013 – Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga ampliou os atendimentos e passou a oferecer à população, além de consultas, serviços de apoio diagnóstico e pequenas cirurgias, os exames de tomografia e de ressonância magnética

– Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga recebeu como reconhecimento do seu o trabalho, a classificação como Hospital Estruturante, dentre mais 11 entidades do Estado de São Paulo

2014- Equipamentos de ar-condicionado em todos os quartos incluindo do Sistema Único de Saúde (SUS)

– Sede própria do Bazar do Bem

2015 – AMEs de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul na avaliação do CQH – Compromisso com a Qualidade Hospitalar, estando entre cinco melhores do Estado de São Paulo.

– Lançamento dos sites dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul

– Inauguração do Ambulatório de Ortopedia

– Regulação do Pronto Socorro, qualificando ainda mais aos atendimentos de pacientes graves

2016 – Implantação do Internato do curso de Medicina

– Readequação física do Pronto Socorro

– Novo espaço para o serviço de Curativos Especializados, salas para pequenos procedimentos, consultórios médicos, recepção e uma entrada exclusiva para visitantes e acompanhantes de pacientes internados pelo SUS

– Ambulatórios Médicos de Especialidades de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul conquistaram a Certificação em Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008 pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas em atendimentos ambulatoriais de consultas, exames e pequenos procedimentos cirúrgicos

2017 – AMEs de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul conquistam Acreditação ONA – Organização Nacional de Acreditação

– Unidades também foram classificadas na 7ª colocação do ranking Melhores Empresas para Trabalhar – Saúde 4ª Edição divulgado pela Great Place to Work

– Reinauguração da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal

2019 – Retorno da Neurologia Clínica

– AMEs de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul conquistam Acreditação ONA – Organização Nacional de Acreditação – Nível 3

– Unidades também foram classificadas na 5ª colocação do ranking Melhores Empresas para Trabalhar – divulgado pela Great Place to Work

– Projeto itinerante Santa Casa na Sua Casa

2020 – Lançamento do novo site da Santa Casa

– Implantação de Pronto Atendimento COVID-19

– UTI exclusiva para COVID-19