‘Saidinha’ vai liberar 824 presos na região de Votuporanga

A maior quantidade de detentos liberados será no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto/SP. A primeira saída temporária de 2026 ocorre de 17 a 23 de março.

A primeira saída temporária de 2026 vai liberar 824 presos na região de Votuporanga/SP. Os beneficiados vão deixar o sistema prisional no período entre 17 a 23 de março. Na prática, a saída está prevista para às 6h do dia 17, com retorno programado para às 14h do dia 23.

A maior parte dos beneficiados vai sair do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto/SP. Ao todo, 674 presos devem deixar a unidade.

No Centro de Detenção Provisória (CDP) de Icém/SP, 52 detentos serão beneficiados. Lá, a saída ocorrerá às 7h.

Já no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Riolândia/SP, 19 presos terão saída às 8h. Enquanto que na Penitenciária de Riolândia, 22 detentos também serão beneficiados, com saída prevista para o mesmo horário.

No Centro de Detenção Provisória (CDP) de Paulo de Faria/SP, 16 presos deixam a unidade às 8h.

Por sua vez, no Centro de Ressocialização Feminino (CRF) de São José do Rio Preto, 41 internas serão beneficiadas, com saída às 6h do dia 17 e retorno até 16h do dia 23.

“Saidinha”

A saída temporária é prevista na Lei de Execução Penal e permite que presos do regime semiaberto deixem as unidades prisionais por 7 dias em datas determinadas ou sociais, como por exemplo, em feriados como Páscoa e Natal, desde que cumpram os critérios estabelecidos pela Justiça e retornem dentro do prazo fixado.

Durante o período, os detentos devem obedecer às condições estabelecidas pela Justiça, como informar o local onde permanecerão, evitar bares e casas noturnas e manter comportamento adequado. O descumprimento das regras pode levar à perda do benefício e à regressão de regime.

Prevista na Lei de Execução Penal, a saída temporária é destinada a presos que já cumpriram parte da pena e apresentam bom comportamento. Na região, outras três saídas do tipo já estão programadas para este ano: em junho, setembro e no período entre o final de dezembro de 2026 e o início de janeiro de 2027.

*Com informações do Diário da Região