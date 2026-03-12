CAV abre venda de ingressos para duelo contra o Ituano 

A Pantera Alvinegra abre a segunda fase do Paulistão A2 neste sábado (14), às 18h, na Arena Plínio Marin.
O Clube Atlético Votuporanguense abriu a venda de ingressos para o duelo contra o Ituano, neste sábado (14.mar), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. O duelo abre a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 para o CAV.
Após uma campanha regular na primeira fase, a Pantera Alvinegra garantiu classificação inédita e disputará pela primeira vez a segunda fase da competição.
O CAV encerrou a etapa inicial na 6ª colocação, assegurando vaga no quadrangular decisivo do campeonato. Nesta fase, a equipe integra o Grupo 2, ao lado de Esporte Clube Água Santa, Ituano Futebol Clube e Esporte Clube XV de Piracicaba. As equipes se enfrentam em jogos de turno e returno dentro do próprio grupo, ao longo de seis rodadas.
O elenco comandado pelo técnico Marcus Viola recebeu o reforço do zagueiro Heitor, de 36 anos, que estava no São Luiz de Ijuí-RS. O atleta foi anunciado oficialmente pelo clube nesta terça-feira (10).
O CAV segue em ritmo acelerado de preparação, de olho na segunda fase do torneio. O compromisso diante da torcida alvinegra marca também a busca pela reabilitação, uma vez que o Votuporanguense fechou a primeira fase com duas derrotas seguidas, a última contra o XV de Piracicaba, uma goleada por 5 a 1, no Barão de Serra Negra.
Ingressos
Os ingressos para CAV x Ituano custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda:
- Scapin Celular
- Polizeli Parafusos
- Victors Celulares (Pacaembu e Padre Izidoro Cordeiro Paranhos)
- Clínica do Pescador
- Arena Plínio Marin
Sequência longe da Arena Plínio Marin
Após o compromisso contra o Ituano, a Pantera Alvinegra pega a estrada para dois duelos fora da Toca: quarta-feira (18), às 18h, contra o Água Santa; e quarta-feira (25), às 20h15, novamente contra o XV de Piracicaba, no Barão de Serra Negra.