Lotação da UTI do SUS no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto ultrapassa 100%

Hospital precisou criar 10 novos leitos para poder atender à demanda.

O Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto/SP sofre com lotação nos leitos da Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição precisou abrir dez novos leitos para atender à demanda de pacientes, no início deste mês de junho.