Desfavelamento: sorteio dos endereços ocorre na quinta-feira; entrega está prevista para 20 de abril 

Segundo apurado, a data de entrega ainda não está cravada e a expectativa era de que a solenidade pudesse contar com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos); contudo, há restrições no tocante à legislação eleitoral.

Jorge Honorio

O desfavelamento da zona sul de Votuporanga/SP avança e o sorteio dos endereços das primeiras 122 famílias credenciadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), no bairro Conjunto Habitacional Thui Seba, ocorre na próxima quinta-feira (12.mar), às 18h, na Câmara Municipal de Votuporanga. A entrega da construção das 185 moradias, previsto inicialmente para março de 2026, deve ser cumprida.

De acordo com o apurado pelo Diário, outras 63 residências seguem com contratos em aberto, justamente devido a questão de documentação não entregue. Em grande parte, em decorrência da falta de entrega da certidão do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), que deve ser fornecido pelo mutuário até a data da entrega dos imóveis.

Conforme noticiado pelo Diário, em dezembro do ano passado, a questão da certidão do Cadin tem sido uma “pedra no sapato” dos interessados nos imóveis do desfavelamento, uma vez que é normativa da CDHU exigir o documento, e motivo de reclamação para quem ainda não conseguiu entregar. Em orientação recente, a CDHU pede que as famílias providenciem o quanto antes a entrega completa da documentação.

Ainda segundo o apurado, para esse bloco de 63 imóveis remanescentes, um novo sorteio deve ser realizado, desta vez de modo on-line.

Entrega em aberto

Com o prazo de entrega das obras estourando, assim como a ansiedade dos novos moradores, o sorteio dos endereços para a próxima semana já se torna um último passo antes de girar a maçaneta da porta de entrada da casa nova. Contudo, segundo apurado pelo Diário, a entrega está prevista para o dia 20 de abril, porém, a data não está cravada e pode haver mudanças.

Além de detalhes de engenharia que podem mudar os planos, outros fatores podem adiar a entrega dos imóveis. Um deles é o calendário político eleitoral, uma vez que há restrições no tocante à legislação em ano político.

Como é de domínio público, o desfavelamento é uma conquista desejada há mais de 50 anos no município e deve ser entregue na presença de figuras relevantes no cenário político, como o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve buscar a reeleição nas urnas no dia 4 de outubro e, no dia 25 do mesmo mês, em um eventual segundo turno.

O convite para o ato foi feito pessoalmente pelo líder comunitário Rodrigo Colorido, na presença do prefeito Jorge Seba (PSD), na última vinda do governador a Votuporanga, no dia 27 de outubro do ano passado. Na oportunidade, Tarcísio de Freitas afirmou que seria um prazer marcar presença na solenidade, prestigiando a entrega dos imóveis às famílias: “Ele [Rodrigo Colorido] está me convidando para a entrega das casas, vamos estar juntos aqui”, afirmou o governador.

Desfavelamento

O empreendimento denominado “Conjunto Habitacional Thui Seba” ocupa uma área de 77 mil m², cedida pela Prefeitura de Votuporanga, com apoio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), próximo ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do Jardim Vivendas. As moradias da CDHU, que seguem um padrão e contam inclusive como geração de energia solar, contemplará famílias do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.