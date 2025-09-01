Polícia Civil apreende bezerro furtado em porta-malas de carro 

Ação da Polícia Civil e Polícia Militar Ambiental foi realizada no domingo (31), após furto em fazenda, e apreendeu outros 46 bovinos na região de José Bonifácio/SP.

Um bezerro furtado foi encontrado no porta-malas de um carro em José Bonifácio/SP, no domingo (31.ago). No total, 46 animais foram apreendidos durante ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar Ambiental.

Segundo os policiais, a busca foi realizada após denúncia de furto em uma propriedade rural de Potirendaba/SP, no mesmo dia. A polícia, então, conseguiu abordar um caminhão transportando 20 animais em Planalto/SP e um veículo em José Bonifácio com três suspeitos e um bezerro no porta-malas.

Além disso, outras 26 cabeças de gado foram localizadas em uma propriedade rural em Turiúba/SP. O responsável pelos animais furtados reconheceu todos.

Os três suspeitos foram presos e autuados em flagrante delito por receptação de animal e maus tratos. A polícia informa que ainda investiga o caso, para verificação e identificação de eventuais suspeitos ligados a esse tipo de furto.

*Com informações do g1