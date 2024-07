Saev Ambiental monta comissão de auditoria para avaliar obra na Avenida da Saudade 

Comissão é composta por engenheiros de diversas áreas e o objetivo é examinar cada ponto destacado no Relatório de Auditoria do Controle Interno da Autarquia. Prefeitura foi procurada, mas não comentou se há relação com afundamentos recentes na via.

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) designou, por meio do superintendente Marcelo Roncolato Cambrais, uma Comissão de Auditoria de Regularidade de Obras para avaliar minuciosamente a obra de drenagem urbana realizada na Avenida da Saudade.

De acordo com a publicação na edição desta quarta-feira (17.jul) do Diário Oficial do Município, foram designados para o trabalho o Engenheiro Sanitarista Evaldo Dias Fernandes (titular), e Engenheiro Civil Gustavo Mendes Garcia (suplente) – ambos representantes da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Votuporanga (Searvo); Engenheiro Civil Gustavo Nascimento Tosto e Amaral (titular), e Engenheiro Eletricista Thiago Fernando Segura Butarello (suplente) – ambos representantes da sociedade civil da Prefeitura de Votuporanga; Engenheiro Civil Rafael Peres Alves (titular), e Engenheira Civil Stephanye Correa Lemos (suplente) – ambos representantes da Saev Ambiental.

Segundo o documento, a Comissão de Auditoria de Regularidade de Obras terá a responsabilidade de averiguar as possíveis irregularidades apontadas no Relatório Resumido de Auditoria da obra de drenagem urbana realizada na Avenida da Saudade, conforme o Relatório Nº 01/2024, apresentado pelo Controlador Interno da Saev Ambiental.

“A Comissão deverá examinar detalhadamente a execução completa do objeto analisando cada ponto destacado no Relatório de Auditoria do Controle Interno, verificando a conformidade das práticas adotadas com os procedimentos normativos estabelecidos e apurando a veracidade das inconsistências mencionadas”, afirma um trecho da publicação.

“A Comissão é incumbida de elaborar um relatório conclusivo com esclarecimentos e medidas corretivas a serem adotadas, visando sanar as irregularidades apontadas e prevenir futuras ocorrências, garantindo assim a integridade e a qualidade das obras executadas”, concluiu.

O Diário procurou a Prefeitura de Votuporanga para entender se o estudo tem relação com os afundamentos registrados no trecho da avenida recentemente, que precisou ser interditado para receber consertos. No entanto, até o fechamento desta reportagem a Prefeitura não havia se manifestado.