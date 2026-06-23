Republicanos reúne lideranças regionais em São José do Rio Preto para encontro de fortalecimento partidário

O evento contou com a presença do deputado estadual Danilo Campetti e do deputado federal Marcos Pereira, além de representantes municipais, vereadores, pré-candidatos e dirigentes partidários.

Lideranças políticas de diversas cidades da região participaram, na manhã desta semana, de um encontro promovido pelo partido Republicanos em São José do Rio Preto. O evento contou com a presença do deputado estadual Danilo Campetti e do deputado federal Marcos Pereira, além de representantes municipais, vereadores, pré-candidatos e dirigentes partidários.

Realizado durante um café da manhã, o encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre as lideranças da região, promover o alinhamento das ações partidárias e discutir estratégias para os próximos desafios políticos e eleitorais.

Durante as apresentações, os parlamentares destacaram a importância da organização partidária, da atuação conjunta entre os municípios e do crescimento do Republicanos em todo o interior paulista. Também foram abordadas estratégias de campanha, comunicação com a população e o fortalecimento das bases regionais da legenda.

Marcos Pereira ressaltou o avanço do partido em diversas regiões do Estado e a necessidade de manter o trabalho próximo às comunidades. Já Danilo Campetti destacou a relevância da participação das lideranças locais para ampliar a representatividade do Republicanos e consolidar os projetos desenvolvidos pelo partido.

O encontro serviu ainda como espaço para troca de experiências entre os participantes, discussão de demandas regionais e fortalecimento dos vínculos entre os representantes do Republicanos nos municípios do noroeste paulista.

Segundo os organizadores, a iniciativa integra uma série de ações voltadas ao fortalecimento da legenda, que vem ampliando sua presença política e institucional em toda a região. O evento reforçou o compromisso do partido com a formação de lideranças, a organização partidária e a construção de projetos voltados ao desenvolvimento dos municípios paulistas.