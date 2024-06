DISE fecha ponto de tráfico de drogas na zona norte 

A.E.N.S., de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas; tabletes de cocaína, maconha e crack foram apreendidos.

Uma ação da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) resultou na prisão em flagrante de um indivíduo de 29 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, nesta quinta-feira (20.jun), no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, A.E.N.S., morador da Rua Leonardo Commar, na zona norte, era alvo de investigação da Delegacia Especializada por suposto envolvimento com a venda ilegal de drogas.

Diante da suspeita, na tarde desta quinta-feira, de posse de novas informações colhidas através das investigações, os investigadores se posicionaram próximo à casa de A.E.N.S., sendo que, conseguiram abordá-lo na calçada do imóvel no momento em que iria sair com uma motocicleta.

Em seguida, em buscas pela residência os policiais civis encontraram quatro tijolos e seis porções de maconha; dois tabletes e três porções de cocaína; um tablete e três porções de crack; além de duas balanças digitais e um celular.

Segundo a DISE, a maconha apreendida após fracionada renderia cerca de 970 porções. A cocaína renderia 3,3 mil porções e o crack outras 3,5 mil porções para a venda a dependentes químicos.

A ocorrência foi apresentada na sede da DISE, onde A.E.N.S., foi ouvido pelo delegado de polícia, Rafael Latorre Costa, e colocado à disposição da Justiça.