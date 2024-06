Ao lado de autoridades, Carlão Pignatari dá início às obras de desfavelamento de Votuporanga 

Serão construídas 185 novas moradias, acabando com favelas da zona sul do município.

Ao lado de autoridades locais, regionais e estaduais, o deputado Carlão Pignatari participou, nesta sexta-feira (21.jun), do início das obras de construção das 185 moradias do novo conjunto habitacional “Thui Seba”, em Votuporanga. O projeto, que saiu do papel graças à atuação do parlamentar junto ao governo do Estado e à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), encerra o processo de “favelização” de áreas localizadas na zona sul da cidade – uma antiga demanda da população local.

“O desfavelamento é uma conquista para toda a cidade e, principalmente, para a população mais carente, que agora receberá novas moradias, em condições mais favoráveis para o desenvolvimento humano e familiar. Fico feliz e agradecido em contribuir com mais essa realização para Votuporanga. Aproveito para reafirmar meu compromisso com essa cidade. Foi aqui que nasci, cresci e constituí minha família, e também fui prefeito por dois mandatos consecutivos. Podem continuar contando comigo sempre”, disse o deputado Carlão Pignatari.

A cerimônia para marcar o início da construção das casas contou com a participação do diretor de Obras da CDHU, Silvio Vasconcellos, e do prefeito Jorge Seba, além de vereadores, assessores e demais autoridades locais e regionais. Todas as obras de infraestrutura – asfalto, guias e sarjetas, saneamento e iluminação – já foram concluídas. A área do empreendimento, de 77 mil m², tem localização privilegiada, próximo ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do condomínio Jardim Vivendas, e está apta para o início das obras das moradias.

“O sonho da casa própria para as dezenas de famílias já saiu do papel e se aproxima. De antemão, agradeço ao governador Tarcísio de Freitas, o secretário da Habitação, Marcelo Branco, e toda a direção da CDHU, aqui representada pelo Silvio Vasconcellos, por atender a nossa demanda e dar prioridade a esse projeto, que se faz urgente. Acabar com as favelas do município representa mais qualidade de vida para a nossa população. Todo mundo merece morar bem e construir sua vida com dignidade”, afirmou Carlão Pignatari.

Na última semana, técnicos da CDHU já tinham visitado o empreendimento. As casas terão dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. As unidades contarão com piso cerâmico e azulejo no banheiro, na cozinha e na área de serviço, além de um sistema de energia solar, para reduzir os custos com eletricidade. De acordo com a prefeitura, as casas do desfavelamento fazem parte de um pacote de 1.365 unidades licitadas pelo governo estadual para 16 municípios. O investimento estadual será de R$ 259,3 milhões.

As obras das moradias estão previstas para serem concluídas em 18 meses. O deputado Carlão Pignatari lembrou ainda, durante o evento, da entrega do projeto Sonho Meu, durante a sua gestão como prefeito de Votuporanga. O prefeito Jorge Seba, por sua vez, afirmou que a palavra que resume essa conquista é gratidão. “Essa obra tem uma dimensão gigantesca. Estou muito feliz e contente com tudo isso. É uma conquista para os votuporanguenses”, disse.

Seba completou com agradecimentos. “A palavra que traduz esse momento é gratidão. Gratidão àqueles que contribuíram de forma decisiva para que esse sonho chegasse a se tornar realidade às famílias das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton e também ao nosso governador Tarcísio de Freitas que, juntamente com nosso deputado Carlão Pignatari, tem olhado com muita atenção para as necessidades da nossa cidade”.