Recanto Tia Marlene realiza o 3° Celebra com grande êxito

Na noite da última quarta-feira, dia 18, o Centro de Convenções jornalista ‘Nelson Camargo’ se iluminou para acolher a terceira edição do Celebra Recanto. Este evento anual é uma celebração significativa que visa capacitar a comunidade, oferecendo um ambiente rico em aprendizado e conscientização sobre as deficiências intelectuais e os desafios psicossociais que muitas pessoas enfrentam.

Durante a cerimônia, os atendidos do Recanto tiveram a oportunidade de brilhar, apresentando performances que revelaram o trabalho maravilhoso realizado pela instituição. Essas apresentações não apenas destacaram suas habilidades e talentos únicos, mas também proporcionaram um vislumbre do potencial e da força que cada um possui.

Em entrevista ao Jornal Diário de Votuporanga, Maria de Lourdes Moraes (Malú) -presidente e uma das fundadoras do Recanto Tia Marlene-s, Bruna Gabriela Moreira Mazetti (assistente social), Samuel Oliveira (Educador Social/ Musical/ Terapêutico), Luciano Alves do Nascimento ( Professor de Capoeira) Rose Seba (primeira Dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade) e Janaína Cristina da Silva (Secretária de Cultura e Turismo) falaram sobre a importância do evento, acompanhe:

(Malú)

DV: Setembro Verde é um mês de conscientização e luta para a inclusão social das pessoas com deficiência. Qual é a importância do Celebra para a comunidade local e para os assistidos do Recanto?

“Realizar o Celebra pela terceira vez é um marco significativo que demonstra nosso sucesso em manter e desenvolver projetos grandiosos, como Capoeira, Dança e Música. Essas iniciativas não apenas enriquecem a experiência dos nossos atendidos, mas também desempenham um papel crucial em seu crescimento pessoal e social. A cada edição do evento, buscamos apresentar de forma ainda mais impactante as habilidades e talentos que esses indivíduos possuem, evidenciando o quanto são capazes de conquistar e expressar suas potencialidades. Cada apresentação é uma celebração do progresso e da dedicação deles, refletindo o esforço coletivo em criar oportunidades que realmente fazem a diferença em suas vidas. Estamos comprometidos em continuar essa jornada de descoberta e valorização, mostrando ao mundo o brilho e a força que habitam dentro de cada um deles.”

(Malú – presidente do Recanto Tia Marlene)

(Samuel Oliveira)

“O Celebra é um momento mágico e único, onde se revela todo o carinho e dedicação do Recanto Tia Marlene em relação a seus atendidos. O nome “Celebra” é, de fato, simbólico para este evento, pois a cada atividade realizada e a cada objetivo alcançado no cotidiano da instituição, temos motivos para comemorar. Cada profissional investe seu tempo e amor em sua função, comprometendo-se a transformar a vida dessas pessoas que consideramos especiais. E, de fato, eles são especiais; sua presença e suas histórias também nos transformam para melhor. Assim, esse momento mágico representa toda a força e amor de uma equipe que se dedica intensamente a todos os atendidos de uma maneira extraordinária.”

(Samuel Oliveira – educador social)

(Bruna Mazzetti)

“O Celebra se alinha perfeitamente com a missão fundamental do Recanto Tia Marlene, que é garantir a plena realização dos direitos das pessoas com deficiência. Este evento é uma oportunidade ímpar para promover a inclusão social, envolvendo não apenas os atendidos pela instituição, mas também suas famílias. Através do Celebra, buscamos criar um ambiente onde todos possam sentir-se valorizados e respeitados, contribuindo para uma sociedade mais justa e acessível. A promoção da inclusão é um compromisso que levamos a sério, e eventos como este fortalecem nossa determinação em transformar vidas e construir laços significativos entre os indivíduos e suas comunidades.”

(Bruna Mazzetti – Assistente Social da instituição)

(Luciano Alves do Nascimento)

“A importância do Celebra para a comunidade votuporanguense e região, principalmente para os nossos atendidos, é demonstrar o trabalho que é desenvolvido no Recanto e também demonstrar as oficinas que podem melhorar a qualidade de vida dos nossos atendidos, trabalhando tanto o lado cognitivo, como o lado emocional, como o lado físico também. E o Celebra veio para poder demonstrar para a sociedade que os nossos atendidos também têm condições de produzir e ter uma vida de qualidade melhorando em todos os aspectos deles.”

(Luciano Alves do Nascimento – Professor de Capoeira)

(Rose Seba)

“A inclusão social é um aspecto fundamental para todos nós, e o Setembro Verde simboliza essa importante causa. Durante este mês, somos lembrados da necessidade de promover a inclusão e a valorização das pessoas com deficiência. Por isso, no âmbito do Poder Público, solicitamos que diversos espaços e monumentos sejam iluminados em tons de verde, como um sinal visível de nossa união e apoio a essa campanha. Essa ação não apenas embeleza a cidade, mas também serve como um lembrete constante de nosso compromisso com a inclusão social, reforçando a importância de garantir que todas as pessoas tenham seus direitos respeitados e possam participar plenamente da sociedade. Estamos juntos nessa luta pelo reconhecimento e valorização das pessoas com deficiência, buscando construir um ambiente mais justo e acolhedor para todos.”

(Rose Seba – Primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade)

(Janaína Silva)

“Para nós, do Poder Público, participar do evento Celebra é extremamente importante, pois celebramos e destacamos o belo trabalho realizado pela entidade que estamos prestigiando. Temos uma grande preocupação em cuidar, incluir e valorizar o potencial de todos. As pessoas com deficiência nos ensinam diariamente sobre suas capacidades. Ficamos felizes em estar aqui, especialmente neste evento promovido pela Lei Paulo Gustavo, que envolve a Secretaria de Cultura e atua tanto na assistência quanto na cultura dentro da entidade. É uma enorme alegria apoiar e participar deste mês dedicado à valorização das pessoas com deficiência. Precisamos sempre estar juntos, oferecendo suporte e apoio a essa causa.”

(Janaina Cristina da Silva – Secretária de Cultura e Turismo)

O Celebra foi, sem dúvida, um momento precioso de troca de experiências e conhecimentos. Cada interação reforçou o compromisso coletivo em valorizar as diferenças e construir um mundo mais acolhedor para todos.

O evento não apenas celebrou conquistas, mas também plantou sementes de esperança e solidariedade, unindo a comunidade em prol de uma causa tão essencial e nobre!!!

(Andrea Anciaes)