Raio-X mostra cápsulas de cocaína no estômago de quatro bolivianos em Araçatuba 

Três mulheres e um homem, que relataram terem ingerido até 50 cápsulas da droga, são monitorados na Santa Casa.

Quatro passageiros de nacionalidade boliviana foram atendidos na Santa Casa de Araçatuba/SP, na manhã desta quinta-feira (23.jan), suspeitas de ingerirem cápsulas de cocaína. Três mulheres e um homem foram conduzidos até a instituição de saúde pela Polícia Rodoviária. O Raio-X mostra manchas escuras no estômago e intestino dos suspeitos.

Segundo a Polícia Rodoviária, um ônibus interestadual foi abordado na Rodovia Marechal Rondon (SP-300) e os passageiros bolivianos apresentaram nervosismo.

Durante a vistoria, algumas cápsulas de pasta base de cocaína foram localizadas dentro do sutiã de uma das passageiras. Com os outros ocupantes, as drogas estavam em sacolas.

Os investigados, sendo três mulheres e um homem, relataram que ingeriram entre 30 e 50 cápsulas com cocaína. Até as primeiras três horas de atendimento, cerca de 50% da quantidade de cápsulas mencionada já tinha sido expelida. O quadro clínico dos pacientes é estável, e os procedimentos estão sendo acompanhados por policiais rodoviários.

A reportagem teve acesso as imagens de raio X fornecidas durante o atendimento que mostram manchas escuras no estômago e intestinos dos pacientes, revelando a presença das cápsulas ingeridas.

No total, cinco pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar Rodoviária à Santa Casa, mas, segundo os policiais, somente uma delas não havia ingerido as cápsulas com droga.

*Com informações do g1

