Radares fixos da Rodovia Euclides da Cunha começam a operar em janeiro 

Atualmente, a velocidade na pista é monitorada por equipamentos portáteis operados pela Polícia Rodoviária. 649 novos radares fixos serão ativados em todo o Estado de São Paulo.

Motoristas que circulam pelas rodovias paulistas, principalmente na região de Votuporanga, Fernandópolis e Jales, devem ficar atentos: a partir de janeiro de 2025, novos radares fixos começarão a monitorar a velocidade dos veículos.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) anunciou a instalação de 649 novos radares em todo o Estado de São Paulo, com o objetivo de aumentar a segurança nas rodovias e reduzir o número de acidentes. Na região, 34 radares serão instalados, sendo 14 deles na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). As rodovias Percy Waldir Semeghini, Eliezer Montenegro Magalhães e Péricles Bellini (SP-461) também receberão novos equipamentos.

Os novos radares são mais modernos e eficientes que os antigos. Além de medir a velocidade dos veículos, eles também são capazes de fazer a leitura automática das placas dos carros, transmitindo as informações em tempo real para uma central de monitoramento. Essa tecnologia permitirá identificar veículos roubados ou furtados, integrando o sistema ao programa “Muralha Paulista”.

Nas regiões de Votuporanga e Fernandópolis, por exemplo, os radares serão instalados nos mesmos locais onde já existiam anteriormente na Rodovia Euclides da Cunha, além de um novo radar na Rodovia Percy Waldir Semeghini.

Com a instalação dos novos radares, os motoristas devem redobrar a atenção e respeitar os limites de velocidade. A fiscalização eletrônica será mais rigorosa e as multas para quem exceder a velocidade permitida serão aplicadas.

Plano de Segurança Viária

A instalação dos radares faz parte do Plano de Segurança Viária do governo estadual, que tem como objetivo reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2030. A ideia é tornar as rodovias mais seguras e garantir que todos os usuários possam se deslocar com tranquilidade.