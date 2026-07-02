Caminhão carregado com gado tomba em canteiro de rodovia 

O acidente ocorreu nesta terça-feira (30) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes/SP. 30 bois estavam na carroceria do caminhão e dois morreram.

Um caminhão carregado com gado tombou no canteiro central da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) em Guararapes/SP, na tarde desta terça-feira (30.jun).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o trecho no sentido leste, no quilometro 553, foi interditado durante três horas para o destombamento do veículo e remoção dos animais.

Ainda segundo os policiais rodoviários, 30 bois estavam na carroceria do caminhão e dois morreram no acidente. O motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido para a Santa Casa de Guararapes.

Segundo informações, o motorista estaria em velocidade incompatível no momento em que acessava a Rodovia Marechal Rondon e perdeu o controle da direção do caminhão, vindo a tombar.

Um caminhão-guincho foi acionado para realizar a remoção do veículo e liberar totalmente a via. A pista foi liberada por volta das 18h45, após um enorme congestionamento.

As causas do acidente serão investigadas.