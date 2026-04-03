Qual o grupo mais forte da Copa do Mundo? Veja lista com base no ranking da Fifa 

Conheça cada umas das 12 chaves do Mundial, do mais forte ao mais fraco, com base na última atualização do Ranking da Fifa; Brasil tem um dos jogos mais pesados.

Com a definição das 48 seleções que irão disputar a Copa do Mundo, já se pode traçar um cenário do que esperar da primeira fase da competição. E tomando como base a última atualização do ranking da Fifa é possível ordenar cada um dos 12 grupos do mundial, do mais forte ao mais fraco, levando em conta a soma da pontuação e a colocação de cada país.

Cabeça de chave do Grupo C, o Brasil está em uma das chaves mais “leves” em termos de pontuação geral. No entanto, fará o único jogo entre seleções do top-10 do ranking.

Sexta colocada na listagem da Fifa, a seleção brasileira estreia contra Marrocos, que aparece em oitavo lugar na última atualização. Juntas, as duas somam 3.517,03 pontos no ranking, o que também representa mais da metade dos pontos de todo o grupo, que conta ainda com Escócia e Haiti.

Essas duas seleções, por sinal, ajudam a “derrubar” a pontuação geral, com o Grupo C sendo apenas o oitavo mais forte entre os 12 do Mundial. A seleção haitiana é a segunda pior colocada no Ranking do Fifa, entre as 48 da Copa, ocupando a 83ª colocação – à frente apenas da Nova Zelândia, a 85ª.

Brasil x Marrocos é o quarto jogo “mais pesado” da fase de grupos da Copa do Mundo, considerando as pontuações das duas seleções envolvidas. França x Senegal é o primeiro da lista, seguido de Espanha x Uruguai e Inglaterra x Croácia.

Ainda tendo como base o último Ranking da Fifa, o Grupo I, com França, Noruega, Iraque e Senegal é o mais forte da Copa, somando 6.564,39.

A seleção francesa, por sinal, lidera com 1.877.32 pontos e fará assim o jogo com o maior somatório de pontos entre duas seleções na primeira fase, ao enfrentar na estreia o Senegal, 14º colocado, com 1688.99 pontos.

Do outro lado, o Grupo B aparece como o mais fraco do Mundial, com Canadá, Suíça, Catar e Bósnia. A seleção mais bem colocada no Ranking da Fifa é a Suíça, que aparece apenas na 19ª posição. Para se ter uma ideia, seis grupos possuem duas seleções melhores colocadas.

Vale também o registro da Itália. Ausente pelo terceiro mundial seguido, a Azzurra ocupa a 12ª posição no Ranking da Fifa, sendo a seleção mais bem colocada a ficar de fora da Copa.

A próxima atualização do ranking está marcada para 10 de junho de 2026, véspera da abertura da Copa do Mundo.

Os grupos mais fortes da Copa

Grupo I – França, Noruega, Iraque e Senegal (6.564,39 pontos)

Grupo L – Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá (6.429,99 pontos)

Grupo J – Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia (6.423,97 pontos)

Grupo F – Holanda, Japão, Suécia e Tunísia (6.416,12 pontos)

Grupo K – Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão (6.400,61 pontos)

Grupo D – Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Tunísia (6.356,34 pontos)

Grupo H – Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde (6.337,03 pontos)

Grupo C – Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti (6.307,09 pontos)

Grupo A – México, Coreia do Sul. República Tcheca e África do Sul (6.201,73 pontos)

Grupo G – Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia (6.194,82 pontos)

Grupo E – Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curação (6.152,78 pontos)

Grupo B – Canadá, Suíça, Catar e Bósnia (6.046,68 pontos)

A pontuação de cada seleção

Grupo A

15º) México – 1681.03 pontos

25º) Coreia do Sul – 1588.66

41º) República Tcheca – 1501.38

60º) África do Sul – 1429.73

Grupo B

19º) Suíça – 1649.40 pontos

30º) Canadá – 1556.48

55º) Catar – 1454.96

65º) Bósnia – 1385.84

Grupo C

6º) Brasil – 1761.16 pontos

8º) Marrocos – 1755.87

43º) Escócia – 1498.35

83º) Haiti – 1291.71

Grupo D

16º) Estados Unidos – 1673.13 pontos

22º) Turquia – 1599.04

27º) Austrália – 1580.67

40º) Paraguai – 1503.50

Grupo E

10º) Alemanha – 1730.37 pontos

23º) Equador – 1594.78

34º) Costa do Marfim – 1532.98

82º) Curação – 1294.65

Grupo F

7º) Holanda – 1757.87 pontos

18º) Japão – 1660.43

38º) Suécia – 1514.77

44º) Tunísia – 1483.05

Grupo G

9º) Bélgica – 1734.71 pontos

21º) Irã – 1615.30

29º) Egito – 1563.24

85º) Nova Zelândia – 1281.57

Grupo H

2º) Espanha – 1876.40 pontos

17º) Uruguai – 1673.07

61º) Arábia Saudita – 1421.43

69º) Cabo Verde – 1366.13

Grupo I

1º) França – 1877.32 pontos

14º) Senegal – 1688.99

31º) Noruega – 1550.94

57º) Iraque – 1447.14

Grupo J

3º) Argentina – 1874.81 pontos

24º) Áustria – 1593.45

28º) Argélia – 1564.26

63º) Jordânia – 1391.45

Grupo K

5º) Portugal – 1763.83 pontos

13º) Colômbia – 1693.09

46º) RD Congo – 1478.35

50º) Uzbequistão – 1465.34

Grupo L

4º) Inglaterra – 1825.97 pontos

11º) Croácia – 1717.07

33º) Panamá – 1540.64

74º) Gana – 1346.31

*Com informações do ge