Quaest, 2º turno: Flávio Bolsonaro, 46%; Lula, 44% 

Os dois candidatos estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (14) foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo.
A primeira pesquisa Quaest do segundo turno, divulgada nesta quarta-feira (14.out), mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Os dois estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo. Veja os números:
- Flávio Bolsonaro (PL): 46%
- Lula (PT): 44%
- Indecisos: 1%
- Branco/nulo/não vai votar: 9%
O que a pesquisa Quaest mostra:
- Empate técnico: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 44% no voto estimulado, dentro da margem de erro.
- Intenção de voto espontânea: Flávio Bolsonaro tem 43% e Lula, 42%.
- Rejeição próxima: 54% não votariam em Flávio Bolsonaro e 53% não votariam em Lula de jeito nenhum.
- Indecisos: 7% dos eleitores ainda estão indecisos na intenção de voto espontânea para presidente no 2º turno.
- Avaliação do governo Lula: 45% aprovam e 48% desaprovam. A aprovação oscila 1 ponto percentual para cima.
Para 91% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva, e 9% dizem que ainda podem mudar de ideia.
Rejeição
A pesquisa também mediu o índice de rejeição dos candidatos. Veja os números:
- Flávio Bolsonaro (PL): 54%
- Lula (PT): 53%
Pesquisa espontânea
Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem ver antes os nomes dos candidatos, 43% citaram Flávio Bolsonaro, 42% apontaram Lula como candidato, 8% declararam voto em branco, nulo ou que não vão votar e 7% estão indecisos.
A Quaest entrevistou 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026.
Na votação do primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou à frente com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença entre eles foi de cerca de 2,2 milhões de votos.
Transferência de voto
A pesquisa mostra também a transferência de voto do primeiro para o segundo turno. A Quaest perguntou aos eleitores se eles foram votar no dia 4 de outubro, e em quem votaram.
Eleitores de Caiado – 2% do total
- 42% declaram voto em Flávio Bolsonaro
- 23% escolhem Lula
- 2% estão indecisos
- 33% votam em branco ou nulo ou não vão votar
Eleitores de Renan Santos – 2% do total
- 40% declaram voto em Flávio Bolsonaro
- 14% escolhem Lula
- 3% estão indecisos
- 43% votam em branco ou nulo ou não vão votar
Eleitores de Augusto Cury – 2% do total
- 30% declaram voto em Flávio Bolsonaro
- 34% escolhem Lula
- 6% estão indecisos
- 30% votam em branco ou nulo ou não vão votar
Outros – menos de 1% do total
- 38% declaram voto em Flávio Bolsonaro
- 33% escolhem Lula
- 7% estão indecisos
- 22% votam em branco ou nulo ou não vão votar
Entre eleitores ausentes e que votaram em branco ou nulo
- 38% declaram voto em Flávio Bolsonaro
- 43% escolhem Lula
- 2% estão indecisos
- 17% votam em branco ou nulo ou não vão votar
Aprovação do governo Lula
- Desaprova: 48% (eram 49% na pesquisa anterior)
- Aprova: 45% (eram 44%)
- Não sabe/não respondeu: 7% (eram 7%)
Avaliação do governo Lula
- Negativa: 40% (eram 42% na pesquisa anterior)
- Positiva: 34% (eram 33%)
- Regular: 24% (eram 23%)
- Não sabe/não respondeu: 2% (eram 2%)