Quaest, 2º turno: Flávio Bolsonaro, 46%; Lula, 44% 

Os dois candidatos estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (14) foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo.

A primeira pesquisa Quaest do segundo turno, divulgada nesta quarta-feira (14.out), mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Os dois estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo. Veja os números:

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Lula (PT): 44%

Indecisos: 1%

Branco/nulo/não vai votar: 9%

O que a pesquisa Quaest mostra:

Empate técnico: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 44% no voto estimulado, dentro da margem de erro.

Intenção de voto espontânea: Flávio Bolsonaro tem 43% e Lula, 42%.

Rejeição próxima: 54% não votariam em Flávio Bolsonaro e 53% não votariam em Lula de jeito nenhum.

Indecisos: 7% dos eleitores ainda estão indecisos na intenção de voto espontânea para presidente no 2º turno.

Avaliação do governo Lula: 45% aprovam e 48% desaprovam. A aprovação oscila 1 ponto percentual para cima.

Para 91% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva, e 9% dizem que ainda podem mudar de ideia.

Rejeição

A pesquisa também mediu o índice de rejeição dos candidatos. Veja os números:

Flávio Bolsonaro (PL): 54%

Lula (PT): 53%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem ver antes os nomes dos candidatos, 43% citaram Flávio Bolsonaro, 42% apontaram Lula como candidato, 8% declararam voto em branco, nulo ou que não vão votar e 7% estão indecisos.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026.

Na votação do primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou à frente com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença entre eles foi de cerca de 2,2 milhões de votos.

Transferência de voto

A pesquisa mostra também a transferência de voto do primeiro para o segundo turno. A Quaest perguntou aos eleitores se eles foram votar no dia 4 de outubro, e em quem votaram.

Eleitores de Caiado – 2% do total

42% declaram voto em Flávio Bolsonaro

23% escolhem Lula

2% estão indecisos

33% votam em branco ou nulo ou não vão votar

Eleitores de Renan Santos – 2% do total

40% declaram voto em Flávio Bolsonaro

14% escolhem Lula

3% estão indecisos

43% votam em branco ou nulo ou não vão votar

Eleitores de Augusto Cury – 2% do total

30% declaram voto em Flávio Bolsonaro

34% escolhem Lula

6% estão indecisos

30% votam em branco ou nulo ou não vão votar

Outros – menos de 1% do total

38% declaram voto em Flávio Bolsonaro

33% escolhem Lula

7% estão indecisos

22% votam em branco ou nulo ou não vão votar

Entre eleitores ausentes e que votaram em branco ou nulo

38% declaram voto em Flávio Bolsonaro

43% escolhem Lula

2% estão indecisos

17% votam em branco ou nulo ou não vão votar

Aprovação do governo Lula

Desaprova: 48% (eram 49% na pesquisa anterior)

Aprova: 45% (eram 44%)

Não sabe/não respondeu: 7% (eram 7%)

Avaliação do governo Lula