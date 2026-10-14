Quaest, 2º turno: Flávio Bolsonaro, 46%; Lula, 44% 

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Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT) em novo programa eleitoral — Foto: Reprodução

Os dois candidatos estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (14) foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo.

A primeira pesquisa Quaest do segundo turno, divulgada nesta quarta-feira (14.out), mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Os dois estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo. Veja os números: 

  • Flávio Bolsonaro (PL): 46%
  • Lula (PT): 44%
  • Indecisos: 1%
  • Branco/nulo/não vai votar: 9%

O que a pesquisa Quaest mostra: 

  • Empate técnico: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 44% no voto estimulado, dentro da margem de erro.
  • Intenção de voto espontânea: Flávio Bolsonaro tem 43% e Lula, 42%.
  • Rejeição próxima: 54% não votariam em Flávio Bolsonaro e 53% não votariam em Lula de jeito nenhum.
  • Indecisos: 7% dos eleitores ainda estão indecisos na intenção de voto espontânea para presidente no 2º turno.
  • Avaliação do governo Lula: 45% aprovam e 48% desaprovam. A aprovação oscila 1 ponto percentual para cima. 

Para 91% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva, e 9% dizem que ainda podem mudar de ideia.

Rejeição

A pesquisa também mediu o índice de rejeição dos candidatos. Veja os números: 

  • Flávio Bolsonaro (PL): 54%
  • Lula (PT): 53%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem ver antes os nomes dos candidatos, 43% citaram Flávio Bolsonaro, 42% apontaram Lula como candidato, 8% declararam voto em branco, nulo ou que não vão votar e 7% estão indecisos. 

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026. 

Na votação do primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou à frente com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença entre eles foi de cerca de 2,2 milhões de votos. 

Transferência de voto 

A pesquisa mostra também a transferência de voto do primeiro para o segundo turno. A Quaest perguntou aos eleitores se eles foram votar no dia 4 de outubro, e em quem votaram. 

Eleitores de Caiado – 2% do total 

  • 42% declaram voto em Flávio Bolsonaro
  • 23% escolhem Lula
  • 2% estão indecisos
  • 33% votam em branco ou nulo ou não vão votar 

Eleitores de Renan Santos – 2% do total 

  • 40% declaram voto em Flávio Bolsonaro
  • 14% escolhem Lula
  • 3% estão indecisos
  • 43% votam em branco ou nulo ou não vão votar 

Eleitores de Augusto Cury – 2% do total

  • 30% declaram voto em Flávio Bolsonaro
  • 34% escolhem Lula
  • 6% estão indecisos
  • 30% votam em branco ou nulo ou não vão votar 

Outros – menos de 1% do total 

  • 38% declaram voto em Flávio Bolsonaro
  • 33% escolhem Lula
  • 7% estão indecisos
  • 22% votam em branco ou nulo ou não vão votar 

Entre eleitores ausentes e que votaram em branco ou nulo

  • 38% declaram voto em Flávio Bolsonaro
  • 43% escolhem Lula
  • 2% estão indecisos
  • 17% votam em branco ou nulo ou não vão votar

Aprovação do governo Lula

  • Desaprova: 48% (eram 49% na pesquisa anterior)
  • Aprova: 45% (eram 44%)
  • Não sabe/não respondeu: 7% (eram 7%) 

Avaliação do governo Lula

  • Negativa: 40% (eram 42% na pesquisa anterior)
  • Positiva: 34% (eram 33%)
  • Regular: 24% (eram 23%)
  • Não sabe/não respondeu: 2% (eram 2%)

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