Operação “Mão Leve” prende quatro investigados por furtos em Votuporanga 

Ação deflagrada pela DIG cumpriu mandados de prisão e busca contra suspeitos apontados como autores de furtos a residências, comércios, motocicletas e fios elétricos.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP deflagrou, entre os dias 7 e 13 de outubro, a Operação “Mão Leve”, que resultou na prisão de quatro investigados suspeitos de envolvimento em diversos furtos registrados no município.

Segundo a Polícia Civil, a operação teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra indivíduos apontados como autores recorrentes de crimes patrimoniais. De acordo com as investigações, os alvos da ação continuavam praticando delitos mesmo estando em regime aberto ou submetidos a medidas cautelares diversas da prisão.

As apurações indicam o envolvimento dos investigados em furtos a residências, estabelecimentos comerciais, motocicletas e fios elétricos ocorridos em diferentes pontos da cidade.

Em um dos casos investigados, um suspeito teria praticado três furtos em estabelecimentos comerciais em menos de uma semana. Já outro investigado é apontado como responsável pelo furto de duas motocicletas em um intervalo inferior a dez dias.

Conforme a DIG, os fatos foram apurados em inquéritos policiais distintos. Após a identificação dos autores, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados, pedidos que foram acolhidos pelo Poder Judiciário.

Os quatro presos foram encaminhados para os procedimentos de Polícia Judiciária e permaneceram à disposição da Justiça.