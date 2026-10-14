Operação prende quadrilha suspeita de tráfico de drogas e bloqueia R$ 300 mil em bens em Araçatuba 

Ação da Polícia Civil mobilizou 19 equipes para cumprir mandados contra grupo investigado por tráfico, associação e lavagem de dinheiro.

Uma operação da Polícia Civil prendeu cinco integrantes de uma quadrilha na manhã desta quarta-feira (14.out) suspeitos de elaborar um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Araçatuba/SP.

Segundo a Polícia Civil, a investigação apura a atuação de uma estrutura organizada voltada à compra, distribuição e venda de drogas no município, além da movimentação financeira associada a esses crimes.

A operação mobilizou 19 equipes policiais para o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça. Cinco alvos foram localizados e detidos, enquanto o último investigado segue foragido até a última atualização desta reportagem.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam um carro, telefones celulares e diversos documentos de interesse para o prosseguimento das investigações.

A Justiça também decretou o bloqueio cautelar de bens do grupo até o valor de R$ 300 mil, para reter os patrimônios obtidos com as atividades ilícitas.