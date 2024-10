Projeto transformará o lixo eletrônico em solidariedade

“Reengenharia de Tecnologia” da Unifev reciclará o lixo computacional em produtos que serão doados à comunidade.

Sabe aquele computador velho que você não usa mais ou está quebrado? Agora ele poderá se tornar útil novamente e ajudar quem precisa. Os cursos de Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica da Unifev estão desenvolvendo o projeto “Reengenharia de Tecnologia”, que transformará o lixo eletrônico em produtos úteis, que serão doados à comunidade.

De acordo com o coordenador de Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica, Prof. Me. Fernando Bermejo Menechelli, o objetivo é dar nova vida a equipamentos doados pela comunidade, tornando-os acessíveis novamente para a sociedade, promovendo a inclusão digital e reduzindo o lixo eletrônico. “Além de promover a sustentabilidade por meio da reutilização de equipamentos, este projeto busca reduzir a desigualdade digital, oferecendo acesso à tecnologia a quem mais precisa”, explicou.

Segundo o docente Prof. Me. Fernando Kendy Aoki Rizzatto, que também é responsável pela iniciativa, a rápida evolução tecnológica gera um grande volume de equipamentos eletrônicos obsoletos, que são deixados em desuso. “Apesar de antigos, esses equipamentos contêm componentes valiosos que podem ser reaproveitados para criar novos aparelhos que atendam às necessidades de outras pessoas. Por isso, coletaremos doações de computadores (desktops), laptops (notebooks), tablets e smartphones para reaproveitar suas peças. Após uma cuidadosa seleção, nossos estudantes e voluntários montarão novas máquinas funcionais para beneficiar comunidades carentes”, ressaltou.

Conforme Menechelli, o projeto está sendo realizado em cinco fases: coleta de doações, triagem e avaliação, montagem e configuração, distribuição e, por fim, workshops e treinamento dos beneficiários do projeto.

Para finalizar, o coordenador anunciou que os equipamentos, uma vez reformados e em prefeitas condições de uso, serão entregues ao Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, que se encarregará de distribuir os itens para instituições que mais necessitarem.

As doações poderão ser feitas no ponto de coleta instalado no Laboratório de Eletrônica, na Cidade Universitária, e entregues para a técnica de laboratório Juliana Jardinetti.